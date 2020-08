Vláda schválila stavební zákon, návrh opozice odmítla

Praha - Vláda dnes schválila nový stavební zákon, od kterého si slibuje výrazné urychlení a zjednodušení stavebního řízení. Odmítla návrh opozičních stran, které ráno vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO), aby návrh z jednání kabinetu stáhl. Hospodářská komora (HK) vybídla vládu i opozici, aby ve Sněmovně zřídily skupinu, která se zákonem bude zabývat. Podle odborníků se stavební řízení novým stavebním zákonem zrychlí, mohou být ovšem narušeny veřejné zájmy.

Hlavními principy jsou podle dřívějšího vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

"Stavební zákon je příliš vážná věc na to, aby se z něj dělalo politikum a někdo se na něm zviditelňoval. Nový stavební zákon obnáší tisíce hodin práce úředníků, těch nejlepších právníků a desítek dalších odborníků. Ti nejlepší experti v Legislativní radě vlády věnovali zákonu desítky hodin času, vydali řadu doporučení, které jsme do zákona dopracovali, a jejich konečný verdikt zněl, že vládě doporučují zákon schválit. Takto odbornou materii musí přece posuzovat odborníci, ne politici," sdělila Dostálová ČTK.

Zástupci pěti opozičních stran ráno na tiskové konferenci vyzvali premiéra, aby stavební zákon z dnešního jednání vlády stáhl. Uvedli, že ho považují za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle nich neurychlí. Navrhli, aby vláda tento zákon vrátila do meziresortního připomínkového řízení.

Hospodářská komora s řadou ustanovení sice nesouhlasí, přesto chce, aby jednotlivé strany našly kompromis, který umožní zrychlit a zkvalitnit stavební řízení v zemi. Komora původně pomáhala s přípravou zákona ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), v červnu ho však podrobila kritice.

"Nynější varianta má mnoho výrazných změn, kvůli kterým by lidé a firmy museli další roky strpět pomalé povolání staveb. Pokud se ale politici nebudou snažit najít řešení, pak hrozí, že současný žalostný stav bude po další roky přetrvávat," uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Komora je podle něj připravena poskytnout pro případnou odbornou skupinu ve Sněmovně své odborné kapacity.

Podle oslovených expertů se stavební řízení novým stavebním zákonem zrychlí, mohou být ovšem narušeny veřejné zájmy, například ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví. Velký přínos je podle nich v digitalizaci, důležitá bude odbornost úředníků na stavebních úřadech i jejich dostatečná kapacita.

Oslovené subjekty, kterých se zákon dotýká, se v hodnocení nové normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu.