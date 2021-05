Vláda schválila rozšíření strategických zásob státu o menstruační vložky

Praha - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) do konce roku 2023 pořídí do strategických zásob státu deset milionů kusů dámských menstruačních vložek. Návrh ministerstva financí (MF) dnes schválila vláda. Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Menstruační vložky tak budou udržovány ve skladech pro případ živelních, válečných či jiných katastrof a krizí. Plánovaný počet deset milionů by měl podle MF v případě mimořádného krizového stavu pokrýt až pětidenní absolutní výpadek této komodity.

V souvislosti s tím také vláda schválila, aby dva miliony vložek, které bude SSHR každoročně obměňovat, dostaly bezplatně potravinové banky, které by je distribuovaly sociálně nejpotřebnějším ženám. MF nyní jedná o distribuci s Českou federací potravinových bank. "Menstruační chudoba je typické společenské tabu. To, že se o ní příliš nehovoří, bohužel neznamená, že neexistuje. Je to problém, který v České republice trápí a skličuje přibližně 70.000 žen," uvedla Schillerová.

Předseda SSHR Pavel Švagr dnes uvedl, že již v roce 2017 správa v rámci Koncepce tvorby, udržování a využití zásob pro humanitární pomoc přišla s požadavkem na vytvoření položek hygienických potřeb, kam vedle dětských plen, mýdla, toaletního papíru nebo zubní pasty řadí právě i hygienické vložky. Kvůli nedostatku peněz se ale tehdy podle něj nákup hygienických potřeb neuskutečnil. "Vládou schválené řešení umožňuje vedle pořízení hygienických vložek i jejich pravidelnou obměnu ve spolupráci s potravinovými bankami. Jde tedy o účelné, ale i hospodárné řešení," uvedl.

Celkovou cenu nově pořizovaných zásob bude MF znát až po výsledku výběrového řízení. Nicméně odhaduje, že by neměla překročit 24 milionů korun. "Jedná se zároveň o řešení, které oproti alternativě ve formě snížení DPH s rozpočtovým dopadem až 300 milionů Kč představuje také významnou úsporu pro veřejné rozpočty," upozornilo MF.

Navrhovaný postup podle ministerstva navazuje na současný trend patrný v řadě vyspělých zemí, jako jsou například Nový Zéland, Irsko nebo Velká Británie.