Praha - Vláda dnes schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. To je o deset miliard méně, než původně plánovalo ministerstvo financí. Na tiskové konferenci po jednání vlády, kterého se účastnil i prezident Miloš Zeman, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Prioritami rozpočtu jsou investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě.

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Letos je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun, k dnešnímu dni je podle Babiše přebytek rozpočtu zhruba deset miliard korun.

"Ten rozpočet řeší tu hlavní strategii naší vlády, tedy důchody, navýšení platů učitelů. A prosadili jsme navýšení platů, kde je to potřebné," uvedl premiér. Stejně tak podle něj vláda zvýšila objem investic.

Schodek rozpočtu podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) představuje 0,7 procenta hrubého domácího produktu. "Veřejné finance jako celek jsou v přebytku 1,6 procenta HDP a příští rok to odhadujeme na jedno procento," řekla.

Záznam videopřenosu ze schůze vlády k rozpočtu:

Výdaje na důchody se v návrhu zvyšují kvůli schválené valorizaci o 37,8 miliardy korun. Na školství putuje navíc 28,6 miliardy korun a na dopravní infrastrukturu téměř o 11 miliard více. Kapitálové výdaje z národních zdrojů, tedy investice vlády, by měly podle ministerstva stoupnout o 21 miliard korun na 79,6 miliardy korun.

Návrh rozpočtu obsahuje také rušení neobsazených míst na ministerstvech, na které úřady dostávají peníze. MF navrhlo zrušit zhruba 1300 míst, což by mělo přinést úsporu kolem 3,4 miliardy korun.

Opozice návrhu vyčítá nízký podíl investic a vysoký deficit v době hospodářského růstu. Deficit nepovažuje za optimální ani Národní rozpočtová rada. Podle rady by se měla v následujících dvou letech nominální výše schodku státního rozpočtu snižovat. Schillerová (za ANO) uvedla, že návrh rozpočtu na příští rok je "maximum možného". Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.

Tarifní platy učitelů by měly o od příštího roku stoupnout o deset procent a tarifní platy příslušníků bezpečnostních sborů o dvě procenta. Těm zároveň stoupne minimálně o 2000 korun rizikový příplatek. Tarifní platy ostatních zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o pět procent.

Celkový nárůst objemu platů by pak měl být u pedagogů o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent. U ostatních pracovníků se nejvyšší procentuální nárůst bude týkat civilních zaměstnanců státních zastupitelství (15,9 procenta) a soudů (13,9 procenta).

Výdaje na platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu by tak měly celkově stoupnout o 29,82 miliardy korun na celkových 282 miliard Kč. Růst platů ve veřejné sféře o osm procent přitom kritizují Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Důvodem je, že růst je vyšší než v soukromé sféře. Ta přitom platy ve státním sektoru financuje.

Spolu se zákonem o státním rozpočtu dnes kabinet schválil doprovodné normy, například o zvýšení důchodů, které je do plánu hospodaření státu zahrnuto, či o rozpočtu státního fondu bydlení.

Menšinový kabinet rozpočet projednal minulý týden i se sociálními partnery na tripartitě. Zeman ve čtvrtek řekl, že vláda má od něj ohledně rozpočtu jedničku s hvězdičkou. Váží si toho, že Schillerová původně plánovaný schodek rozpočtu 50 miliard korun snížila na 40 miliard. Je to podle něj cesta k vyrovnanému rozpočtu v příštích letech.

Babiš chce o podpoře rozpočtu jednat se všemi stranami

Premiér Babiš chce o podpoře návrhu rozpočtu, jak ho dnes schválil menšinový kabinet ANO a ČSSD, jednat ve Sněmovně se všemi stranami. KSČM jen podpořila vznik vlády, uvedl dnes na tiskové konferenci po jednání ministrů. Dolní parlamentní komora musí návrh dostat do konce září, závěrečné schvalování se uskuteční v prosinci.

"Neumím si představit, že by některá strana nechtěla navyšovat důchody, tak rekordně, nebo platy učitelů a policistů," uvedl Babiš. Chce mluvit se zástupci všech sněmovních subjektů. "Není to jenom o KSČM, která nás jednorázově podpořila. Jsme přesvědčeni, že rozpočet je velmi dobrý, proto budeme mluvit se všemi," uzavřel.

Komunisté počátkem prázdnin podpořili vznik druhé Babišovy vlády. Poslankyně KSČM a předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá v úterý ČTK řekla, že poté, co návrh vláda předloží do Sněmovny, ho komunisté chtějí nejdříve podrobně prostudovat a na základě toho se pak rozhodnout. Jestli jsou komunisté připraveni schválit rozpočet, neřekla.

Obecně se Vostrá shoduje s názorem rozpočtové rady, že schodek 40 miliard není z ekonomického hlediska optimální. Míní ale, že každá vláda plní své politické priority. KSČM by podle ní byla ráda, kdyby schodky rozpočtů směřovaly k vyrovnanému rozpočtu.

Zeman vládě slíbil, že ve Sněmovně podpoří návrh rozpočtu

Prezident Miloš Zeman dnes vládě slíbil, že návrh státního rozpočtu na příští rok s deficitem 40 miliard korun ve Sněmovně podpoří. Uvedl to v projevu na dnešním jednání kabinetu, který zveřejnil na svých stránkách Pražský hrad. Zeman v návrhu rozpočtu kritizoval výdaje na inkluzi ve školství. Doporučil také ministrům, aby hledali úspory u vyplácení podpory pro obnovitelné zdroje, u rušení agend úředníků nebo u podpory neziskových organizací.

Zeman uvítal, že ministerstvo financí navrhlo deficit o deset miliard korun nižší, než předpokládal původní plán. V minulosti prezident nicméně mluvil o tom, že v době ekonomické konjunktury by měla vláda připravovat rozpočet vyrovnaný.

Prezident také slíbil podporu vládě při projednávání navrženého rozpočtu ve Sněmovně. "Jako každý rok pronesu projev ve Sněmovně na téma rozpočtu, budu velmi laskavý, velmi vstřícný a budu mít několik více méně okrajových poznámek," uvedl. Kritický je k výdajům na inkluzi ve školství. Doporučil také hledat způsob, jak omezit kompenzace vyplácené provozovatelům obnovitelných zdrojů energie. Ministerstva by podle něj také měla rušit nadbytečné agendy úředníků a takto uvolněné peníze využít ke zvýšení platů zbývajících zaměstnanců úřadů.

Zeman také doporučil omezit příspěvky, které stát vyplácí některým neziskovým organizacím. Podle něj lze jasně rozlišit, které tyto organizace jsou užitečné a které nikoli. "Neužitečná nezisková organizace je ta, která se prohlašuje za politickou neziskovku, a dokonce se hrdě nazývá think-tank, i když není ani tank a tím méně think," řekl Zeman.

Prezident v projevu na jednání kabinetu také pochválil ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), že jeho úřad připravil investiční plán pro příští roky. K témuž vyzval ministryni průmyslu Martu Novákovou (za ANO).