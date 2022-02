Vláda schválila rozpočet se schodkem 280 mld.Kč, snížila ho o 100 mld.Kč

Praha - Vláda dnes jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 280 miliard korun. Z nynějšího rozpočtového provizoria by se hospodaření státu mělo podle plánů kabinetu dostat od dubna. Schodek je téměř o 100 miliard Kč nižší, než navrhovala minulá vláda Andreje Babiše (ANO). Schválený návrh na rozdíl od předchozího nepočítá se zvýšením plateb za státní pojištěnce, nižší budou provozní výdaje státu. Zástupci teď už opozičního ANO i hnutí SPD ohlášené úspory už dřív kritizovali. Výhrady k návrhu mají také odbory a podnikatelé, kteří dnes s vládou rozpočet projednali v tripartitě.

Celkové příjmy rozpočtu budou 1613,2 miliardy korun a výdaje 1893,2 miliardy korun. Návrh chce vláda ve Sněmovně schválit do konce března, v prvním čtení by ho poslanci měli projednat 18. února. V rozpočtovém provizoriu je hospodaření státu kvůli tomu, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh rozpočtu od Babišovy vlády se schodkem 376,6 miliardy korun. Nový kabinet avizoval, že chce vypracovat návrh se schodkem pod 300 miliard korun.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že bez zvyšování daní se podařilo vyčlenit dostatek peněz na priority, které ČR posouvají dopředu. "Předchozí vláda jen od roku 2019 zadlužila každého občana ČR o 90.000 korun, každý tedy dluží 250.000 korun. Tomu vláda nemohla přihlížet a také jsme museli reagovat na rostoucí inflaci," uvedl Fiala. Upozornil, že navržený schodek je také o 140 miliard korun nižší než výsledek rozpočtu za rok 2021.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová označila schválený návrh rozpočtu za dobrou zprávu. "Kormidlo se po několika letech otočilo do směru zodpovědné fiskální politiky. Lze jen doufat, že se tento kurz vládě podaří držet i nadále," uvedla.

Rozpočet počítá s úsporami, které ministerstvo financí vyčíslilo na 76,6 miliardy korun, ale i s mimořádnými výdaji na penze nebo příspěvek na bydlení. Úspory ve výdajích se týkají například provozních výdajů státu, jako jsou energie, nájmy nebo nákup služeb za 13 miliard korun. Návrh dále počítá se zachováním plateb za státní pojištěnce na úrovni loňského roku, tedy nikoli s jejich zvýšením, o němž rozhodla předchozí vláda. Úsporu ministerstvo financí vyčíslilo na 14 miliard korun.

Nezvýšení plateb za státní pojištěnce kritizuje Asociace českých a moravských nemocnic i zdravotnické odbory, které v úterý vyhlásily stávkovou pohotovost. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ale opatření bude mít nulový dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče a odměny zdravotníků. Platí podle něj schválená úhradová vyhláška pro letošní rok.

Na platech státních zaměstnanců vyčíslilo ministerstvo financí úspory na 8,8 miliardy korun a u snížení dotací na obnovitelné zdroje energií na osm miliard korun. Půjde na ně 19 miliard korun, v minulých letech hradil státní rozpočet zhruba 27 miliard ročně. Dále se úspory týkají ostatních běžných výdajů nebo snížení kapitálových výdajů, tedy investic, které nebyly připraveny a nešlo by je letos uskutečnit. U kapitálových výdajů jde celkem o úspory za 15,4 miliardy korun a týká se to například zakázky ministerstva obrany na bojová vozidla pěchoty za 4,8 miliardy korun. Vláda ale dnes zvláštním usnesením uložila podle informací ČTK ministrovi financí, aby nákup bojových vozidel zohlednil v rozpočtu na další roky.

Celkové investice v rozpočtu jsou pro letošek naplánované na 203,3 miliardy korun. Loni z rozpočtu putovalo na kapitálové výdaje 177,4 miliardy korun. Rozpočet předsednictví České republiky v Radě Evropské unie vláda zvýšila o 400 milionů korun z původně plánovaných 1,3 miliardy korun.

Dodatečné příjmy rozpočtu 62,2 miliardy korun na základě lednové prognózy plánuje ministerstvo financí využít na dodatečné výdaje za 42 miliard korun. Jde například o mimořádnou valorizaci důchodů za 21 miliard korun, zvýšení příspěvku na bydlení za tři miliardy korun, na kompenzace pro podnikatele za tři miliardy korun nebo na zvýšené úroky státního dluhu za pět miliard korun. Dodatečné příjmy stát získá zejména ze sociálního pojistného nebo některých daní, například DPH.

Daňové příjmy rozpočtu by letos měly stoupnout na 733,6 miliardy korun, loni rozpočet z daní získal 698,7 miliardy korun. Složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla letos klesnout na 32,6 procenta z loňských odhadovaných 33,5 procenta.

Jednotlivá ministerstva mají v návrhu rozpočtu naplánované vesměs vyšší výdaje než loni, ale nižší proti návrhu Babišovy vlády. Třeba u ministerstva životního prostředí je to pro letošek 22,7 miliardy korun, což je dvojnásobek proti loňsku, ale o 682 milionů Kč méně proti návrhu předchozího kabinetu. Ministerstvu práce a sociálních věcí mají výdaje proti loňsku vzrůst o 44 miliard na 758 miliard Kč. Naopak rozpočet ministerstva pro místní rozvoj se má letos snížit na 28,6 miliardy korun z loňských 29,5 miliardy. Meziročně klesnou i výdaje ministerstev zahraničí a kultury. Rozpočet Akademie věd vzroste na téměř sedm miliard korun.

Z návrhu vyplývá, že Česko letos bude dávat na obranu 1,33 procenta hrubého domácího produktu (HDP). I přes nárůst rozpočtu se tak tento ukazatel poprvé po několika letech sníží. Loni to bylo 1,4 procenta, předloni 1,3 procenta HDP.

Školským odborům chybí v návrhu výhledy financování na další roky. Obávají se zároveň, aby se úspory letos nedotkly peněz na platy pro učitele, kteří do škol nastoupí od nového školního roku v září. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce není dobře, že vláda šetří na investicích. Vysoké školy naopak návrh oceňují.

Zástupci podnikatelů po jednání tripartity uvedli, že podporují zajištění stability veřejných financí a snížení schodku. Odbory kritizují některé úsporné kroky. Dál chtějí jednat o zvýšení platů, vadí jim zmrazení plateb státu do zdravotního pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané. K tomu mají připomínky také zaměstnavatelé.

Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol:

Kapitola SR 2021 Návrh SR 2022 - říjen Návrh SR 2022 - únor vláda Kancelář prezidenta republiky 422,814.860 420,100.862 420,100.862 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.438,595.893 1.501,854.982 1.501,854.982 Senát Parlamentu 635,793.524 653,224.364 653,224.364 Úřad vlády České republiky 1.047,452.030 1.458,790.801 1.532,645.653 Bezpečnostní informační služba 2.297,315.000 2.177,000.000 2.120,190.270 Ministerstvo zahraničních věcí 8.422,642.916 8.988,428.652 8.281,068.101 Ministerstvo obrany 75.359,896.857 93.544,944.795 88.144,944.795 Národní bezpečnostní úřad 293,406.347 306,363.099 291,496.642 Kancelář veřejného ochránce práv 169,138.006 162,544.491 162,544.491 Ministerstvo financí 23.776,770.998 23.818,723.816 21.947,672.706 Ministerstvo práce a sociálních věcí 714.435,496.869 740.564,536.979 757.986,679.357 Ministerstvo vnitra 85.897,415.182 93.923,522.429 90.746,321.158 Ministerstvo životního prostředí 11.350,123.915 23.385,154.233 22.702,917.960 Ministerstvo pro místní rozvoj 29.481,409.227 28.869,819.842 28.576,464.059 Grantová agentura České republiky 4.380,546.000 4.675,711.386 4.669,819.125 Ministerstvo průmyslu a obchodu 51.576,114.012 63.268,469.225 56.734,498.292 Ministerstvo dopravy 115.997,437.890 116.313,942.578 107.226,660.340 Český telekomunikační úřad 2.236,424.562 2.256,121.112 730,764.017 Ministerstvo zemědělství 55.354,336.170 62.082,502.214 58.629,515.450 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 239.655,319.850 254.713,494.463 249.560,445.264 Ministerstvo kultury 15.848,911.330 16.139,446.801 15.217,780.850 Ministerstvo zdravotnictví 18.038,349.373 23.781,413.155 17.979,836.706 Ministerstvo spravedlnosti 31.945,115.445 33.766,644.863 31.981,727.701 Úřad pro ochranu osobních údajů 168,776.819 169,176.395 160,431.506 Úřad průmyslového vlastnictví 209,137.712 210,829.783 203,310.666 Český statistický úřad 1.929,632.196 1.310,452.146 1.248,881.377 Český úřad zeměměřický a katastrální 3.589,692.079 3.767,404.895 3.616,053.492 Český báňský úřad 169,797.761 173,293.668 168,367.979 Energetický regulační úřad 292,164.728 301,830.729 287,169.827 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 253,982.795 257,975.281 245,063.537 Ústav pro studium totalitních režimů 182,870.322 193,853.289 185,660.709 Ústavní soud 236,988.895 236,988.895 236,988.895 Úřad Národní rozpočtové rady 25,075.531 23,775.531 23,775.531 Akademie věd České republiky 6.789,651.580 7.002,087.138 6.997,901.581 Národní sportovní agentura 6.981,874.656 5.923,794.724 4.604,366.271 Nejvyšší stavební úřad 0 0 0 Úřad pro dohled nad hospodařením polit. stran a polit. hnutí 32,521.772 33,084.850 31,525.193 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 68,215.095 69,596.478 66,475.410 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22,311.260 22,713.300 22,048.101 Správa státních hmotných rezerv 2.751,977.074 2.764,036.056 2.537,924.271 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 472,914.172 474,094.730 458,870.085 Generální inspekce bezpečnostních sborů 469,757.283 489,901.259 473,466.158 Technologická agentura České republiky 5.316,456.032 6.076,654.829 5.664,987.717 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 427,932.108 557,496.798 529,141.429 Nejvyšší kontrolní úřad 853,603.711 808,940.731 808,940.731 Státní dluh 52.853,880.286 44.966,880.286 49.966,880.286 Operace státních finančních aktiv 20.445,000.000 19.155,000.000 19.155,000.000 Všeobecná pokladní správa 291.007,989.667 235.913,307.337 227.748,708.020 1,885.613,029.790 1,927.675,924.270 1,893.241,111.917

Zdroj:MF, ČTK