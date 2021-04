Vláda schválila prominutí daně související s odpočty u vzdělávání

Praha - Vzdělávací instituce a firmy nepřijdou o možnost daňového odpočtu za pořízení majetku. Vláda dnes totiž schválila hromadné prominutí daně z příjmů, kterou by za standardních okolností musely instituce zaplatit kvůli nedodržení zákonných podmínek při pořízení majetku na odborné vzdělávání. Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Přestože koronavirus znemožnil praktickou výuku a tím i splnění podmínky pro daňový odpočet za pořízení majetku, subjekty o možnost odpočtu nepřijdou. Díky právě schválenému daňovému pardonu jim totiž bude možné uznat splnění této podmínky až v následujících letech," uvedla ministryně.

Prominutí daně z příjmů se týká období od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 v případě právnických osob, tedy firem. U fyzických osob se týká let 2020 a 2021, a to jen části daně, která měla být zaplacena kvůli nedodržení zákonných podmínek souvisejících se vzděláváním. Prominutí je podmíněno tím, že poplatník finančnímu úřadu oznámí, že má na toto prominutí nárok.

Za standardních okolností by měly firmy a vzdělávací instituce podle zákona prokázat dostatečný rozsah využití pořízeného majetku na odborné vzdělávání v následujících zdaňovacích obdobích. To je totiž jedna z podmínek využití daňového odpočtu. V opačném případě by musely daň doplatit. V souvislosti s pandemií byla ovšem na loni jaře a od loňského podzimu zakázána prezenční výuka na školách všech úrovní, včetně praktické výuky na pracovištích budoucích zaměstnavatelů.