Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu i na květen

Z dotačního titulu COVID 2021 mohou podnikatelé získat 500 korun na zaměstnance a den za období od 11. ledna do 31. března. Minimální příspěvek činí 1500 korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které program připravilo, podle Havlíčka zatím stále čeká na notifikaci Evropské komise, aby mohlo pomoc začít vyplácet. Mělo by ji dostat nejpozději v pátek, řekl. Podnikatelé, kteří mají nyní zažádáno o dotaci do 31. března, si jedním úkonem žádost prodlouží do 9. května. Termín byl podle Havlíčka určen s ohledem na to, že od 10. května smí otevřít zbytek maloobchodu a služeb.

Prostřednictvím COVID Nepokryté náklady stát poskytuje dotaci 60 procent nákladů, podniky s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku mají nárok na 40 procent. Maximální výše podpory je 40 milionů korun. Jeden žadatel může čerpat pomoc až do deseti milionů eur (asi 260 mil. Kč) z veřejné podpory. Pomoc se týká období 1. ledna až 31. března. Vzhledem k tomu, že podporu z tohoto programu MPO už vyplácí, novou výzvu za dobu 1. dubna až 31. května vypíše podle Havlíčka začátkem června.

Podmínky pro další období se podle Havlíčka nemění. Podnikatelé tak budou muset prokázat propad tržeb alespoň o 50 procent v porovnání s loňským, nebo předloňským rokem.

Programy nelze kombinovat s kompenzačním bonusem pro živnostníky, najednou ani nelze čerpat pomoc z obou programů. Bude ale možné, aby podnikatelé využili program COVID 2021 do 9. května a následně požádali o podporu z COVID Nepokryté náklady do 31. května. Bude jim pouze odečtených devět dnů, za které získali peníze z COVID 2021.