Vláda schválila pro stravovací podniky kvůli uzavření 2,5 mld. Kč

Praha - Vláda schválila v souvislosti s pandemií podporu pro stravovací zařízení 2,5 mld. Kč. Program COVID gastro bude na dobu od 14. října do 31. prosince. Stát podnikatelům zasaženým v souvislosti s pandemií přispěje na komerční nájem za čtvrté čtvrtletí. Na program vláda dnes schválila 3 mld. Kč. Ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření a pokoj žádat o státní dotaci. Výše příspěvku bude od 100 do 330 Kč, řekl ministr Havlíček.

Vláda schválila v souvislosti s pandemií koronaviru podporu pro stravovací zařízení 2,5 miliardy korun. Program COVID gastro bude na dobu od 14. října do 31. prosince. Pomoc se nebude vyplácet za dny, kdy mohly mít podniky otevřeno. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kabinet dnes rozhodl o jejich opětovném uzavření od pátku.

Restauratéři budou mít nárok na 400 korun na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den. "Pokud se bude jednat o menší nebo středně velkou restauraci, která má deset pracovníků, znamená to, že provozovatel dostane 4000 korun za den, logicky za jeden měsíc je to 120.000 korun," řekl Havlíček. Majitelé stravovacích podniků si údajně stěžovali na to, že potřebují zdroje na splácení dlouhodobých závazků. Příspěvky získané za mzdy nebo nájem museli obratem vydat, argumentovali podle Havlíčka.

Provozovatelé stravovacích podniků budou moci tuto podporu čerpat podle Havlíčka například i na manželku, která v podniku pracuje. Pomoc bude možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které program připravilo, předpokládá, že o pomoc z něj bude žádat 22.000 zařízení. Podle údajů Českého statistického úřadu je v gastronomii na plný úvazek zaměstnáno zhruba 80.000 lidí.

Podnikatelské organizace několikrát upozorňovaly na to, že Česká republika by se u kompenzací měla inspirovat okolními státy. V Německu gastronomické podniky dostávají náhrady vypočítané na základě loňských tržeb.

Restaurace nesměly pro veřejnost fungovat od 14. října do 2. prosince. Nyní mohou mít otevřeno mezi 06:00 a 20:00, kapacitu mohou naplnit na maximálně 50 procent. Od pátku budou znovu moci občerstvení prodávat výhradně přes výdejní okna. Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztratilo na tržbách 414 milionů korun.

Na příspěvek na nájem za 4. čtvrtletí vláda schválila 3 mld. Kč

Stát podnikatelům zasaženým v souvislosti s pandemií přispěje na komerční nájem i za čtvrté čtvrtletí. Na program vláda dnes schválila tři miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Pro Českou republiku bude od pátku platit přísnější čtvrtý stupeň protiepidemického systému (PES). Znovu se uzavřou restaurace, hotely nebo fitness centra.

Podmínky programu COVID nájemné by se oproti současné druhé výzvě neměly měnit. Podnikatelé budou moci za říjen, listopad a prosinec získat od státu na nájem 50 procent. Nebude přitom třeba, aby pronajímatel poskytl na nájem slevu, jak tomu bylo u první výzvy. Maximální výše podpory bude deset milionů korun.

I na novou výzvu se bude vztahovat tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Jeden žadatel podle něj může z veřejné podpory získat nejvýše 800.000 eur (asi 21 mil. Kč).

U druhé výzvy COVID nájemné, ve které stát přispívá na nájem za třetí čtvrtletí, MPO k 8. prosinci evidovalo zhruba 26.300 žádostí za 2,5 miliardy korun. Podnikatelé k tomuto datu dokončili a podali 17.172 žádostí za 1,7 miliardy korun. Resort jich schválil asi 58 procent v objemu 990 milionů korun.

V první výzvě programu a příspěvku na komerční nájem za duben, květen a červen podnikatelé požádali o 2,6 miliardy korun.

O příspěvek na nájem budou moci žádat lidé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytující služby v provozovnách, kterým vláda od pátku zakáže nebo omezí fungování. Zavřít budou muset znovu hotely pro rekreační účely, stravovací zařízení, bazény nebo fitness centra.

Hotely dostanou za den uzavření a pokoj náhradu 100 až 330 Kč

Ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření a pokoj žádat o státní dotaci. Výše příspěvku bude od 100 do 330 korun. Celkem je připraveno 3,5 miliardy korun. Schválila to dnes vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení budou muset pro rekreační účely znovu zavřít od pátku 18. prosince. Vláda dnes rozhodla, že pro Českou republiku bude od tohoto data platit přísnější čtvrtý stupeň protiepidemického systému (PES).

Ubytovací zařízení mohla podle stejných pravidel, která dnes představil Havlíček, o podporu žádat za jarní uzavření. Ministerstvo pro místní rozvoj, který program připravilo evidovalo u první výzvy programu COVID ubytování přes 5500 žádostí za zhruba 2,5 miliardy korun. Na jaře musely být hotely uzavřené 72 dní.

Hotely a další ubytovací zařízení musely být uzavřené pro rekreační účely od 22. října do 2. prosince. Spotřeba v ubytovacích službách spojená s cestovním ruchem se může podle aktuální analýzy Economic Impact pro státní agenturu CzechTourism letos propadnout z loňských 56 miliard na 26 miliard korun.