Vláda schválila přísnější podmínky pro získání občanství

Praha - Přísnější podmínky pro získání občanství zavádí mimo jiné novela zákona o státním občanství, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor vlády. Žadatelé budou muset nově prokázat například to, že se nedopustili některých přestupků. Zákon si také klade za cíl zařadit Slováky, kteří měli po rozpadu Československa při rozhodování o nabytí občanství zvláštní postavení, na úroveň občanů ostatních zemí Evropské unie. Novela by měla začít platit v polovině příštího roku. Návrh nyní projedná Sněmovna.

Žadatel by měl podle zákona nově prokázat například přestupkovou bezúhonnost, veškeré finanční prostředky, které slouží k zajištění jeho životních potřeb v Česku, ale i délku a průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií.

Za relevantní má pak zákon považovat jen některé přestupky z bezpečnostního nebo celospolečenského hlediska. Má jít například o přestupky na úseku obrany nebo přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Sledovat má také pouze případné opakující se přestupky, ne jednorázové excesy.

Osoby od 18 do 21 let budou moci státního občanství nabýt ve zjednodušeném režimu, nově ale nebudou mít na občanství právní nárok. Novela také upravuje podmínky, kdy dítě nabývá českého občanství, ať už osvojením, nebo určením otcovství.

Zákon dále zpřesňuje požadavek na prokazování zdrojů a výše příjmů žadatelů. Nově by tak měli prokázat zdroje a výši všech svých příjmů, ale i to, že jsou tyto příjmy dostatečné pro zajištění životních potřeb a nákladů. Pokud má žadatel děti, musí prokázat i to, že je schopen zajistit je.

Podmínku prokazovat znalost českého jazyka nebudou muset nově splnit ti, kteří absolvovali tříleté vzdělávání v českém vyučovacím jazyce na základní, střední nebo vyšší odborné škole či konzervatoři, nebo splnili studijní povinnosti alespoň za tři akademické roky studia v českém jazyce na vysoké škole. Novela tak chce zamezit situacím, kdy žadatelé dokládali pouze délku studia bez prokázání absolvování. Navíc mohlo jít o školy, které nebyly provozovány v souladu s právním řádem. Podobnou úpravu zavádí zákon i u prokazování znalosti českých reálií.

U lidí, kteří žijí na území ČR deset let, se budou vyžadovat doklady o faktickém pobytu v zemi. Může jít například o pracovní smlouvy, školní vysvědčení nebo potvrzení právnické osoby o pravidelné sportovní činnosti. Zákon také nově vylučuje soudní přezkum v případě, kdy byla žádost o občanství zamítnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.