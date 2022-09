Vláda schválila pravidla výběrového řízení na nového tzv. superúředníka

Praha - O vyhlášení výběrového řízení do funkce náměstka ministra vnitra pro státní službu dnes rozhodla vláda, vyplývá z výsledků zasedání. V pětičlenné výběrové komisi zasednou vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková a náměstci z úřadu vlády či ministerstva vnitra. Z funkce takzvaného superúředníka odchází na konci září Petr Hůrka, který pozici zastával od července 2020.

Kabinet dnes schválil text oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uchazeči dostanou k podání přihlášek k dispozici lhůtu 20 dní od zveřejnění oznámení. Vládě doporučí nového šéfa úředníků komise složená z Kotalíkové, náměstka pro právo a ekonomiku úřadu vlády Filipa Mináře, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petra Vokáče, náměstka ministra vnitra Radka Kani a člena Legislativní rady vlády Františka Korbela. Náhradníkem je náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Hůrku do funkce takzvaného superúředníka jmenovala předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) na šest let na doporučení výběrové komise. Na ministerstvo vnitra přešel z ministerstva práce a sociálních věcí, kde působil jako náměstek pro řízení sekce legislativy. Stal se nástupcem Josefa Postráneckého, který z funkce předčasně odešel poté, co nastoupil na vnitru na pozici státního tajemníka.

Hůrka v polovině srpna vysvětlil svou rezignaci tím, že působení v sekci pro státní službu spojil s přípravou koncepčního materiálu Modernizace státní služby. Spolu s odevzdáním materiálu vládě proto oznámil ukončení své služby. Právu později řekl, že chtěl velké úpravy ve státní službě, ale neshodl se na ní s podřízenými. "Tak, jak státní služba dnes vypadá, jsem už náměstkem být nechtěl. Chtěl jsem, aby se to posunulo někam dál, a přišlo mi v tomto směru smysluplné dát na špalek i svoji funkci," řekl.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl serveru Deník N, že důvodem Hůrkovy rezignace byly stížnosti zaměstnankyň v Hůrkově sekci. Hůrka řekl, že stížnosti se týkaly takzvaného bossingu, tedy šikany ze strany nadřízeného. Popřel, že se choval nevhodně a že zmíněné stížnosti vedly k jeho odchodu.