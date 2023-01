Vláda schválila pravidla podpory pro velké firmy kvůli cenám energií

Praha - Vláda dnes schválila pravidla podpory pro velké firmy zasažené vysokými cenami energií. Bude se na ně vztahovat stejný cenový strop jako na domácnosti a podniky, maximálně ale budou moct ušetřit od 48 milionů korun do 3,6 miliardy korun podle oboru podnikání, energetické náročnosti a ziskovosti podniku. Po jednání kabinetu to novinářům řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Vláda loni na podzim stanovila cenové stropy energií, a to na 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Maximální ceny vláda schválila pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce, organizace a na konci roku i pro velké společnosti. U firem bude zastropování omezeno do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což je má motivovat k úsporám.

Dnes schválená pravidla pro velké firmy označil Síkela za poslední kamínek mozaiky řešení dopadů vysokých cen energií. Zdůraznil, že české firmy budou mít nárok na pomoc ve stejném objemu jako jejich konkurenti z jiných zemí Evropské unie, a nebudou proto vůči nim znevýhodněni.

Podle pravidel budou firmy rozděleny do pěti skupin. Základní skupina, která není omezována žádnými podmínkami, může díky stropu na energiích ušetřit až dva miliony eur (téměř 48 milionů korun). U dalších skupin míra maximálního možného prospěchu ze stropu postupně roste, má být ale odvozena od výše způsobilých nákladů, vývoje ziskovosti ve srovnání s referenčním období a energetické náročnosti. Maximální výši 150 milionů eur (skoro 3,6 miliardy Kč) může získat společnost, u níž úspora nepřesáhne 80 procent způsobilých nákladů na energie, a pokud jde zároveň o energeticky náročný podnik ve vybraném období, kterému v letošním roce klesl zisk minimálně o 40 procent proti roku 2021.

Velké firmy o využití cenového stropu na energie čtvrtletně žádají své dodavatele. Pokud by maximální výši úspory přesáhly, měly by tu část nad rámec vrátit státu. Ten to bude kontrolovat podle jejich výkazů. Ostatní odběratelé mají zastropované ceny od dodavatelů automaticky.