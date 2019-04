Praha - Obce budou moci za dotace a úvěry od státu budovat sociální byty. Návrh nařízení s pravidly pro získání peněz na pořízení bytů schválila vláda, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Letos kabinet počítá s rozdělením jedné miliardy korun. Peníze by se měly vydat v rámci programu Výstavba ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Nový program budou moci využívat obce na investiční akce jak u sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, tak i u nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro veřejně prospěšné profese, jako jsou lékaři, učitelé nebo policisté.

"Smyslem financování přes Státní fond rozvoje bydlení je možnost kombinace dotace a výhodného úvěru a nemusí se jednat ani o výstavbu na zelené louce, ale možný je i nákup jednotlivých bytů," uvedla ministryně prr místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

V dalších letech by se podle MMR mohlo ročně v obcích postavit až 2000 sociálních a dostupných bytů. "Státní fond rozvoje bydlení zveřejní výzvu pro příjem žádostí co nejdříve, tedy ihned po nabytí účinnosti nařízení vlády," uvedlo ministerstvo.

Pro letošní rok vláda připravila pro program jednu miliardu korun, z toho na sociální byty 650 milionů korun a na úvěry 350 milionů korun. "V následujících letech chceme pro každý rok vyjednat tři miliardy korun, z toho dvě miliardy na dotace a jednu miliardu na zvýhodněné úvěry," uvedla Dostálová.

V případě sociálních bytů kabinet počítá s dotací až do 100 procent uznatelných nákladů. V případě dostupných bytů pro středně příjmové a jiné osoby program umožní kombinaci s nízkoúročeným úvěrem z fondu bydlení, s komerčním úvěrem nebo vlastními penězi obce.

Sociální byt by podle podkladů k nařízení potřebovalo 62.000 až 65.000 domácností v takzvaném tržním selhání. Na běžném trhu se jim kvůli nízkému příjmu a dalším znevýhodněním nedaří přiměřené bydlení najít. Podle analýzy Platformy pro sociální bydlení loni bylo ve vážné bytové nouzi 54.000 domácností. MMR spočítalo, že by na výstavbu nových sociálních bytů bylo potřeba nejméně 76 miliard bez DPH v cenách roku 2017.

Vzniknout by měly byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních, a to v sociálním, dostupném či smíšeném domě. V sociálním domě, kde by byl také domovník či sociální pracovník, by mohlo být nejvýš 12 sociálních bytů s koupelnou s umyvadlem a vanou či sprchou, toaletou a kuchyní s linkou s vařičem a troubou.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů slíbila v programovém prohlášení zákon o sociálním bydlení, upřednostnila ale dotační a úvěrový program. Někteří starostové jeho nastavení už dřív kritizovali. Podle nich je pro malé obce nevýhodný a využívat ho nebudou. Podle odborníků na sociální problematiku dotace k vyřešení bytové nouze nestačí. Volají po přijetí zákona o bydlení.

"Program Výstavba svými parametry z velké části nahrazuje původně zamýšlený zákon o sociálním bydlení. MMR aktuálně připravuje základní teze pro státní Koncepci bydlení po roce 2020, ze které vzejde případná potřeba dalších legislativních norem pro řešení dostupnosti bydlení v České republice," uvedlo dnes ministerstvo.