Vláda schválila povinné testování ve firmách, začne ve středu

Praha - Vláda schválila povinné testování ve firmách. Podniky nad 250 zaměstnanců budou muset začít ve středu, do 12. března musejí otestovat všechny lidi. Nařízení se nebude vztahovat na lidi pracující z domova. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března. Vláda nyní stanovila delší termíny, jinak bude požadovat testování vždy jednou týdně. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Stravování ve firemních jídelnách nebude možné. Vláda kvůli covidu přijala opatření, které provoz závodního stravování zakazuje, řekla Schillerová.

Nejde podle Havlíčka přitom jen o povinnost firem připravit podmínky pro testování, ale testování je také závazné pro zaměstnance. V první fázi, nejdéle do dvou týdnů tak 10.000 podniků podle Havlíčka otestuje 2,1 milionu svých pracovníků.

Antigenní testy bude moci provádět závodní lékař, případně externí poskytovatel, musí být ale zdravotní pojišťovnou garantové odběrové místo. V takovém případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění až třikrát týdně, povinný bude jeden test za týden.

Ne všechny firmy mají podle Havlíčka prostředky takový systém zorganizovat. Mohou tak využít samotestování. Testy musejí nakoupit od schválených dodavatelů, jejichž seznam pravidelně rozšiřuje ministerstvo zdravotnictví. U samotestování bude stát přispívat 60 korun na test prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění.

Kontrolu dodržování povinného testování budou mít na starosti podle Havlíčka hygienici. Firmám v případě porušení budou hrozit finanční sankce, o konkrétních podmínkách se bude ještě diskutovat s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se budou postihy řídit pandemickým zákonem. Firmě tak bude moci být i opakovaně udělena pokuta až 500.000 korun, zaměstnanci až 50.000 korun.

Havlíček: Lidé na home office se nebudou muset nechat testovat

Povinné testování ve firmách se nebude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vztahovat na lidi pracující z domova. V případě podniků, které mají více poboček po republice, se jejich zaměstnanci sčítají. Pokud se tak bude jednat o společnosti s více než 50 zaměstnanci, bude pro pracovníky, kteří docházejí do firmy, testování závazné. Havlíček to řekl dnes na tiskové konferenci po jednání vlády.

Zaměstnanci firem, kteří pracují v různých pobočkách, se mohou nechat v testovat v místním odběrovém centru. Antigenní testy tu mají třikrát za týden plně hrazené ze zdravotního pojištění. Povinný bude jeden test týdně.

Další možností bude samotestování testy, které firma nakoupí od schválených dodavatelů. Na jeden takový test stát přispěje 60 korun prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění.

Stravování ve firemních jídelnách nebude možné, rozhodla vláda

Stravování ve firemních jídelnách nebude možné. Vláda kvůli šíření covidu přijala opatření, které provoz závodního stravování zakazuje. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zaměstnanci si budou moct jídlo do práce donášet, nebudou moct ale jíst v jídelnách, aby se tam nesdružovali, doplnila. Termín platnosti opatření Schillerová neuvedla.

Testování ve velkých firmách by se týkalo 2400 zaměstnavatelů

Povinné testování na nemoc covid-19 ve firmách s více než 250 pracovníky by se podle Hospodářské komory ČR (HK ČR) týkalo 2400 zaměstnavatelů. Nejvíce takových firem je ve zpracovatelském průmyslu. Dnes o tom informoval mluvčí komory Miroslav Diro. Podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) by firmy s více než 250 zaměstnanci mohly mít povinnost testovat zaměstnance už tento týden. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) pracuje v podnicích s 250 a více zaměstnanci asi 1,3 milionu lidí.

V případě schválení by se testovací povinnost mohla podle HK ČR týkat 2400 zaměstnavatelů s více než 250 pracovníky. "Platí, že mezi největší zaměstnavatele v zemi patří stát a veřejná správa nebo kupříkladu i vysoké školy," poznamenal Diro.

Komora uvádí, že nejvíc firem s více než 250 zaměstnanci podniká ve zpracovatelském průmyslu, a to 930. Ve velkoobchodu a maloobchodu působí 240 zaměstnavatelů s více než 250 pracovníky. Dalších 220 je podle komory ve zdravotnictví a sociální péčí. Shodně po 190 zaměstnavatelích s více než 250 pracovníky působí v administrativě, stejně jako ve veřejné správě a obraně.

Komora dnes uvedla, že podnikatelé jsou připraveni masově testovat své zaměstnance. Povinnost ale musí být legislativně ukotvena tak, aby řešila i případy, kdy se pracovníci budou testování organizovanému zaměstnavatelem bránit. Stát také musí zabezpečit dostupnost antigenních testů v potřebném množství.

Výdaje na testování by měly být zaměstnavatelům plně kompenzovány, vyzývá HK ČR. "Nejde přitom jen o zabezpečení logistiky a průběhu testování v podnicích, ale také o výdaje spojené s likvidací potenciálně infekčního odpadu," uvedla komora.

Kabinet ode dneška spustil plošné testování ve firmách, zatím na dobrovolné bázi. Zaměstnavatel má pouze povinnost pracovníka s pozitivním testem nahlásit závodnímu nebo obvodnímu lékaři, případně místní hygienické stanici. Firmy mohou testy nakupovat od dodavatelů, které schválí ministerstvo zdravotnictví. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) jsou zatím ve větším množství dostupné jen testy, které objednalo ministerstvo vnitra pro použití ve školách.

MPO: Dodavatelé by měli mít tento týden až 8 milionů testů do firem

Schválení dodavatelé testů pro samotestování mají podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ve skladech asi pět milionu testů, tento týden by měli mít k dispozici dalších pět až osm milionů. ČTK to dnes řekla mluvčí resortu Štěpánka Filipová. Právě dostatek testů je zásadní podmínkou pro zahájení povinného testování ve firmách. V podnicích s 250 a více zaměstnanci by se tak podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) mohlo stát už od středy, zatím se počítalo s pátkem. V dalším týdnu by testování mělo být závazné i pro firmy s 50 až 250 pracovníky. Schillerová to dnes řekla novinářům.

Stát formou odečtu ze zdravotního pojištění bude přispívat 60 korun na test, maximálně ale na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se ceny testů pohybují zhruba od 50 do 150 korun. MPO předpokládá, že s vyšší nabídkou na trhu bude cena klesat, a tento trend je už podle resortu patrný.

Firmy mohou testy nakupovat od dodavatelů, které schválí ministerstvo zdravotnictví (MZd). Podle MPO se jejich seznam neustále rozšiřuje, mnoho společností podalo žádost o udělení výjimky, které resort zdravotnictví momentálně urychleně vyřizuje.

V podnicích s 250 a více zaměstnanci pracuje podle Schillerové asi 1,3 milionu lidí, dalších 800.000 zaměstnanců reprezentují firmy s 50 až 250 pracovníky. Diskusi vládní představitelé podle Schillerové povedou i nad otázkou testování ve společnostech, které mají do 50 zaměstnanců. Podle odborového předáka Josefa Středuly zaměstnavatelé nemohou pracovníkovi test nařídit, povinné testování by měl upravit zákon, řekl ČTK v pátek.

Povinné testování by podle Schillerové fungovalo tak, že každý pracovník, který nepracuje z domu, nebo v posledních 90 dnech neprodělal covid-19, by se musel po příchodu do firmy podrobit antigennímu testu. "Pokud ten ukáže pozitivitu, zaměstnanec se okamžitě odebere k závodnímu lékaři na PCR test a podle výsledku půjde do izolace, nebo se vrátí na pracoviště," dodala.

Seznam antigenních testů, kterým MZd k 27. únoru udělilo výjimku pro samotestování:

NÁZEV TESTU VÝROBCE ŽADATEL Způsob odběru SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. SAL sale s.r.o., přední část nosu / nosohltan Humasis COVID-19 Ag Test HUMASIS Co. Ltd Novatin s.r.o., přední část nosu / nosohltan 1. 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) 2. 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card (Immunochromatography) 1. Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd 2. Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. 1. přední část nosu / nosohltan 2. dutina ústní SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold-based) SG Diagnostics Pte. Ltd. IQS Group s.r.o. přední část nosu / nosohltan / zadní strana dutiny ústní Novacheck IgM / IgG antibody kit (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) Novatech Tibbi Cihaz Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Brothers in Arms s.r.o., přední část nosu 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o přední část nosu / nosohltan ViVaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd OlaMedica s.r.o. přední část nosu / nosohltan / zadní strana dutiny ústní SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. CHIRONAX - DIZ s.r.o., přední část nosu / nosohltan COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) ZHUHAI LITUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD I.T.A.-Intertact s.r.o., ze slin SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. DATURA s.r.o. přední část nosu / nosohltan 1. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen rapid test 2. DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette 1. ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. 2. DIALAB Ges.m.b.H, Wr.Neudorf/AT Dialab spol. s r.o., 1. přední část nosu 2. přední část nosu / nosohltan ECOTEST COVID-19 Antigen Saliva Test Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. SWONIA, a.s. ústní dutina SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd WINNER GROUP-WG, s.r.o. přední část nosu / nosohltan BIOSYNEX COVID-19 AG BSS Biosynex Swiss SA Aidian Oy, odštěpný závod CZ přední část nosu / nosohltan Saligen Bakter Medical s.r.o. Bakter Medical s.r.o. ze slin SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit WuHan UNscience Biotechnology Co., Ltd. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. přední část nosu / nosohltan / zadní strana dutiny ústní Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen rapid test Device (saliva) HANGZHOU REALY TECH CO., LTD. Pharmatrade s.r.o. ze slin S1 Covid-19 Rapid Antigen Test Kit Sensing Self Pte. Ltd. VENARI, s.r.o. ze slin / stolice VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd Elekta, s.r.o. přední část nosu / nosohltan / zadní strana dutiny ústní

Zdroj: MZd