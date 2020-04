Vláda schválila pomoc kultuře, uvolní 1,07 miliardy Kč

Praha - Vláda na pomoc kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru uvolní více než miliardu korun. Nezávislé umění z toho dostane 440 milionů korun, na podporu regionální kultury půjde 300 milionů korun. Příspěvkové organizace v resortu, kam mezi 29 institucí patří třeba Národní divadlo, Národní muzeum či Národní památkový ústav, získají z balíčku zatím 300 milionů korun. Po jednání vlády to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Dalších 30 milionů korun půjde na zřízení programu na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií. Celkem dnes vládla schválila na mimořádná opatření v kultuře 1,07 miliardy korun. Dotační programy, ve kterých bude ministerstvo podporu poskytovat, se vyhlásí v řádu týdnů.

Zaorálek uvedl, že pro instituce v jeho resortu zasažené opatřeními proti koronaviru počítá s postupným uvolňováním. Upozornil, že jiná opatření mohou platit pro přírodní skanzeny nebo některé památky v přírodě a jiná pro divadla. Mezi provozovnami či obchody s malými prostory, které by se mohly otevřít dříve než velká nákupní centra, by podle něj mohla být i malá knihkupectví. "Teprve v další fázi bychom se mohli bavit o hradech a zámcích za dodržování hygienických opatření," uvedl. Je podle něj třeba znát plán postupného rušení opatření. Zdůraznil, že kultura by rozhodně neměla být poslední.

Hlavním cílem přijatého balíčku opatření je podle Zaorálka zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková, a nemá tedy žádné finanční rezervy. "Touto pomocí chceme udržet síť divadel, muzeí, galerií nebo orchestrů ve všech regionech. Všem těmto institucím současný zákaz činnosti způsobil zásadní výpadek příjmů a potřebují tak pomoci s provozními náklady," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Největší podíl ze sumy, kterou Zaorálek pro svůj resort získal, je 440 milionů korun určeno na podporu živého umění. Mělo by se o ni navýšit letošní grantové řízení v programu Kulturní aktivity pro projekty, které nemají vlastního zřizovatele a které se nebudou moci minimálně do 30. června uskutečnit. Opatření se týká tance, divadla, hudby, výtvarného umění, včetně malých nakladatelů. O podporu nyní budou moci žádat organizace, které byly alespoň jednou za poslední tři roky (2018 až 2020) úspěšné v dotačním řízení ministerstva.

Příspěvkové organizace ministerstva kultury mají výpadky z výnosů v průměru téměř 42 milionů korun týdně. "Z toho důvodu 300 milionů, které MK obdrželo před pár týdny v rámci změny zákona o státním rozpočtu, bude stačit pouze do poloviny května. Proto je třeba posílit provoz příspěvkových organizací MK o dalších 300 milionů korun, aby se odvrátila hrozící platební neschopnost těchto organizací," uvedlo dnes MK.

Poslední část balíčku je určena pro kulturní instituce, které nezřizuje stát, ministerstvo je ale také každoročně v grantech podporuje. Stát jim nyní rovněž přidá, pokud se na podpoře budou podílet právě také jejich zřizovatelé, tedy kraje či města, řekl dnes Zaorálek.

O podporu budou moci žádat divadla či orchestry, které jsou trvale zařazeny do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. O podporu mohou požádat i regionální muzea a galerie, pokud jsou jejich sbírky zařazeny v Centrální evidenci sbírek a jsou zpřístupněny veřejnosti. Celkově na tuto podporu získalo ministerstvo 300 milionů korun.