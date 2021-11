Vláda schválila plošné testování žáků 22. a 29. listopadu

Praha - V Česku se 22. a 29. listopadu uskuteční plošné testování žáků základních a středních škol antigenními testy. Schválila to dnes vláda, oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twiterru. Testy do škol rozvezou během příštího týdne hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Podle Plagy by testování ve školách mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a zajištění prezenční výuky.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková v minulých dnech přitom uvedly, že ve školách nechtějí pokračovat s plošným testováním, protože je neefektivní. Místo toho by se podle nich měli testovat žáci se symptomy či v ohniscích nákazy, a to metodou PCR.

Ve školách se děti testovaly na covid-19 plošně v celém Česku na začátku školního roku a poté lokálně 1. a 8. listopadu v nejpostiženějších okresech. Jedno kolo lokálního testování se uskuteční ještě v pondělí ve 23 okresech. O pokračování testování ve školách dlouhodobě usilovalo ministerstvo školství, podporuje jej také skupina odborníků MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala. Naopak ministerstvo zdravotnictví jej odmítalo, podle něj výrazně nepomáhá, když je virus už v celé populaci.