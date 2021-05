Vláda schválila otevření škol i ve třech nejrizikovějších krajích

Ilustrační foto - Rodiče přes okna nahlížejí do základní školy Bezdrevská v Českých Budějovicích 18. listopadu 2020, kdy se po zhruba měsíční pauze kvůli opatřením proti covidu-19 do lavic vrací žáci prvních a druhých tříd.

Ilustrační foto - Rodiče přes okna nahlížejí do základní školy Bezdrevská v Českých Budějovicích 18. listopadu 2020, kdy se po zhruba měsíční pauze kvůli opatřením proti covidu-19 do lavic vrací žáci prvních a druhých tříd. ČTK/Pancer Václav

Praha - Do rotační výuky na druhém stupni základních škol se od pondělí zapojí všichni žáci v Česku, tedy i ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině. K plné výuce se v těchto regionech vrátí také mateřské školy, dosud otevřené jen pro předškoláky. Dnes o tom rozhodla vláda. Od 10. května se obnoví i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol. Ve stejný den se návštěvníkům otevřou muzea, galerie a památky i v těch krajích, kde dosud musely být kvůli epidemii zavřené. Do lázní budou moci od příštího týdne opět jezdit samoplátci s indikovaným zdravotním problémem.

V šesti krajích a Praze docházejí žáci druhých stupňů ZŠ na rotační výuku od 3. května. V pondělí vláda rozhodla, že od 10. května se do škol a mateřinek vrátí děti v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. S otevřením škol v posledních třech regionech souhlasili ministři dnes. Zároveň schválili, že se od příštího týdne obnoví klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol.

Kabinet podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) zvažoval, že se školy a obchody v některých okresech Vysočiny, Zlínského a Jihočeského kraje v pondělí kvůli epidemické situaci neotevřou. Podle ministra ale vláda uznala, že okresy jsou velmi malé jednotky a mobilitu významně nezvýší. Řada lidí pak dojíždí stejně do školy nebo do obchodu mimo okres, kde žije.

Vláda dnes také rozhodla, že školám v Česku bude ministerstvo školství kompenzovat výdaje na PCR testy 200 korunami na test. Opatření podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) směřuje k většímu používání přesnější metody testování. Na podporu PCR testování dostal resort 100 milionů korun. Testy žáků, studentů a zaměstnanců škol bude proplácet zpětně.

Žáci základních škol se ve třídách vždy po týdnu střídají. To by se ale mohlo změnit ještě tento měsíc. "Já jsem dneska řekl jasně ministrům zdravotnictví a školství a šéfovi státních hmotných rezerv a paní náměstkyni ministra zdravotnictví (Pavle) Svrčinové, že si přeju, aby udělali maximum pro to, aby 17. května všichni studenti a školáci šli do školy bezrotačně, takže základka, středoškoláci," uvedl dnes při interpelacích ve Sněmovně premiér Andrej Babiš (ANO).

Od pondělí se na základě rozhodnutí vlády otevřou muzea, galerie a památky i v těch krajích, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. Nebudou se ale nadále moci konat skupinové prohlídky. První výraznější rozvolňování v kultuře by podle ministra mohlo nastat od 24. května. Jeho podmínky ale neupřesnil.

Změny čekají také lázně. Od příštího týdne se do nich budou moci vrátit všichni samoplátci, kteří mají indikovaný zdravotní problém. Podmínkou bude profesionálně provedený PCR nebo antigenní test na koronavirus, případně certifikát o očkování proti covidu. Lázně dosud mohly poskytovat jen péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Od 3. května, vláda umožnila přijímat i tzv. postcovidové pacienty.

Kromě rozvolnění některých protiepidemických opatření dnes vláda rozhodla o tom, že kompenzační bonus pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky na dohodu zasažené vládními omezeními a dopady pandemie se bude vyplácet i za květen. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na twitteru uvedla, že finanční zprávě nic nebrání začít zkraje příštího týdne přijímat žádosti.

Vláda rovněž prodloužila do 9. května podpůrný program COVID 2021 a do konce května program COVID Nepokryté náklady. Zatím se dotace z těchto programů týkaly jen prvních tří měsíců letošního roku.

Hospodářská komora vyzvala ministry, aby rozhodli o otevření zahrádek restaurací a sportovišť nejpozději od 17. května. Zároveň by podle komory měli stanovit termín otevření ubytovacích zařízení.

Vláda už dříve oznámila, že protiepidemická opatření hodlá uvolňovat na základě šesti balíčků. Otevření venkovních prostor gastronomických podniků a hotelů na 25 procent kapacity je obsaženo ve čtvrtém balíčku, kdy by měl počet nově nakažených za sedm dní klesnout pod 75 na 100.000 obyvatel.

V současnosti je v Česku podle údajů ministerstva zdravotnictví 118 nových případů na 100.000 obyvatel za poslední týden. Šíření epidemie ale zpomaluje. Ve středu přibylo 1857 potvrzených případů, o čtvrtinu méně než před týdnem. Počet nově nakažených byl nejnižší za všední den od 21. září.

Proti covidu byl ve středu v Česku naočkovaný druhý nejvyšší počet lidí od začátku vakcinace. Očkováno bylo 76.099 lidí, skoro o desetinu více než před týdnem. Celkem bylo dosud aplikováno 3,42 milionu dávek očkování proti covidu a plně naočkovaných je zhruba 1,04 milionu lidí.

Lidé v Česku dostávají vakcíny od čtyř zahraničních výrobců. Do června vláda rozhodne o tom, zda bude pokračovat v testování a výrobě české vakcíny. Podle ministra Arenbergera existují výrobní prostory i technologie. Na projektu tuzemské očkovací látky začali pracovat zhruba před rokem odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a experimentální medicíny.