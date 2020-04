Vláda schválila odměny pro policisty, hasiče, celníky a vojáky

Policisté kontrolují 24. dubna 2020 vozidla projíždějící česko-německým hraničním přechodem Cínovec/Altenberg. Česká vláda od stejného dne povolila cestovat do zahraničí. Při návratu do vlasti se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. ČTK/Hájek Ondřej