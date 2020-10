Vláda schválila odklad EET až do konce roku 2022

Praha - Vláda dnes schválila odklad elektronické evidence tržeb (EET) do konce roku 2022. ČTK to sdělilo ministerstvo financí. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. Ministerstvo navrhlo další odklad na základě aktuální situace kolem šíření koronaviru, výhledu ekonomiky a dnešní konzultace s podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami.

Odklad evidence se bude týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. Jde například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna letos 1. května. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat nadále dobrovolně.

"Hlavním cílem elektronické evidence tržeb vždy bylo narovnání podnikatelského prostředí. V tuto chvíli je však prioritou samotná záchrana podnikání. Elektronická evidence tržeb je úspěšným projektem a dnešní konzultace s podnikateli nám potvrdila, že má stále jejich silnou podporu, byť s odkladem vzhledem k současné zdravotní situaci plně souhlasí," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno přes 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 15,5 miliardy účtenek.

Podle ředitele poskytovatele pokladních systému Storyous Igora Třeslína by se měla otevřít debata o úplném zrušení EET. "I za běžných okolností je to zátěž pro podnikatele. Myslím si, že by se to dalo lépe nahradit například digitálními platebními metodami. To by uvítali i koncoví zákazníci, kteří by nemuseli při využití mnohých služeb platit papírovými bankovkami, ale mohli by zaplatit bezpečně platební kartou, jak je tomu v některých velmi rozvinutých ekonomikách," uvedl.

"Je jisté, že poslední fázi EET bude řešit už jiná vláda, nebráníme se úplnému zrušení posledních fází EET," uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Důvodem je podle něj fakt, že dosavadní vlny EET se týkaly oblastí, kde je poměrně snadná kontrola dodržování evidence.