Vláda schválila nový kompenzační bonus pro podnikatele

Praha - Vláda dnes schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu, oznámila na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Příspěvek již nově nebude navázán na nouzový stav a podpora bude zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Zákon zvyšuje denní příspěvek podnikatelům a společníkům malých firem z 500 na 1000 korun, pracovníkům na dohodu zůstane příspěvek 500 korun denně. Po schválení v Parlamentu by měl zákon platit zpětně od 1. února.

Návrh zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda současně zákonem získá mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021.

U nynějšího příspěvku je šest bonusových období v zásadě odpovídajících prodlužování nouzového stavu. Poslední období je zatím do dneška. Částečný překryv nového a starého bonusu zákon řeší formou přechodného ustanovení cestou započtení.

Příjem u podnikatelů bude posuzován za dané bonusové období odpovídající kalendářnímu měsíci, a to oproti srovnávacímu období z doby před vypuknutím pandemie. Srovnávacím obdobím budou vždy dané tři kalendářní měsíce před bonusovým obdobím, a to v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019. Pro začínající a sezonní podnikatele zůstane zachována možnost využití stávajícího srovnávacího období, tedy měsíční průměr od 1. června do 30. září 2020.

Bonus přitom bude podle návrhu také individuálně zastropován pro podnikatele s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti. Novinkou v návrhu je rovněž možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci. "Tímto dílčím opatřením narovnáváme situaci mezi živnostníky a zaměstnanci, kteří mají nově nárok na příspěvek v karanténě. Nezbytnou podmínkou je samozřejmě účast živnostníka na nemocenském pojištění," uvedla ministryně.

Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti. Ministerstvo financí odhaduje, že dopad nového bonusu na veřejné finance bude za únor a březen 19,4 miliardy korun, z toho 18 miliard na státní rozpočet, 1,1 miliardy na rozpočty obcí a 0,4 miliardy korun na rozpočty krajů. Většímu dopadu na rozpočty obcí a krajů v zákoně brání příspěvek odpovídající 80 procentům reálného propadu inkasa.

Nový kompenzační bonus představuje podle ministerstva jeden ze tří pilířů inovované státní podpory, která by měla být jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější pro širší okruh žadatelů. Patří k němu ještě program Antivirus nebo příspěvek 500 Kč denně na zaměstnance.

Podle Hospodářské komory je nový systém kompenzací nerovný a nespravedlivý. Komoře vadí princip paušální platby za zaměstnance, který nezohledňuje rozdílné náklady podnikatelů v různých odvětvích, ani odlišné modely podnikání. Nový systém kompenzací vadí i dalším profesním organizacím, kritika se týká především návrhu ohledně příspěvku za zaměstnance.

Finanční správa eviduje k dnešku 632.923 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 605.171 žádostí za 5,4 miliardy korun.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.