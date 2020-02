Vláda schválila novou strategii vlastnické politiky státu

Praha - Všechna ministerstva by měla mít do budoucna stejný přístup k podnikům, ve kterých mají úřady majetkový podíl. V souvislosti s tím mají být také vytipovány k prodeji státní podniky, které nemají strategický význam. Vyplývá to ze Strategie vlastnické politiky státu vypracované ministerstvem financí (MF). Materiál schválila vláda, informoval resort.

Cílem dokumentu je vymezit principy chování státu jako spoluvlastníka i vlastníka firem nebo jako zakladatele státních podniků. Strategie ministerstvu umožní spolu s dalšími resorty rozhodovat, které majetkové účasti jsou pro stát klíčové, tedy do nichž se má investovat a dále je rozvíjet, a které jsou pro stát nepotřebné. Náměstek ministryně financí pro právní a majetkovou agendu Ondřej Landa uvedl, že veškeré strategické a významné společnosti a podniky zůstanou i nadále a v souladu s programovým prohlášením vlády v rukou státu.

"Stát vlastní větší majetek, než si občané běžně uvědomují, ať už jde o strategické společnosti v oblasti dopravy či energetiky nebo klíčové státní podniky jako jsou Lesy ČR, Česká pošta či třeba Státní tiskárna cenin. Dlouho tu ale chyběla jasná a jednotná vize, jak má stát s tímto vlastnictvím nakládat. Právě proto přicházíme se strategií, která sjednocuje řízení státních firem napříč všemi resorty a nastavuje jasná pravidla pro řízení státem vlastněných společností," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ze strategie vyplývá, že stát jako vlastník má formulovat jasná strategická zadání a následně posuzovat navržené podnikatelské strategie. Stát bude také monitorovat a vyhodnocovat výkonnost společností a státních podniků. Informace o klíčových ukazatelích hospodaření společností a státních podniků by měly být veřejně dostupné a po schválení vládou bude zveřejněny i výroční zprávy o hospodaření celého portfolia majetkových účastí obsahující údaje za jednotlivé strategické společnosti a strategické státní podniky. Zároveň na základě strategie vznikne pod ministerstvem financí meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců všech dotčených resortů.

Vláda starší verzi strategie projednala v lednu 2017, tehdy ji ale kabinet nepřijal. Důvodem byla obava některých ministrů, že cílem materiálu je centralizace správy státních podniků pod MF. To úřad odmítl a zásadami strategie se začal řídit. MF tak provedlo fúzi Letiště Praha a Českého Aeroholdingu, integrovalo akciové podíly státu v ČEB a EGAP pod ministerstvo financí a prodalo slovinskou papírnu Vipap.

Schválený materiál podle MF vychází z aktualizovaného doporučení OECD pro řízení a správu státem vlastněných společností z července roku 2015.

Počet obchodních společností s majetkovou účastí státu a státních podniků v členění podle resortu:

31. 12. 2018 a.s. s.r.o. k.s. s.p. n.p. Celkem MD 1 0 0 8 0 9 MF 38 0 1 2 0 41 MK 1 0 0 0 0 1 MO 0 0 0 9 0 9 MPSV 0 0 0 0 0 0 MMR 1 0 0 0 0 1 MPO 4 0 0 25 0 29 MS 0 0 0 0 0 0 MŠMT 0 0 0 0 0 0 MV 0 0 0 2 0 2 MZV 0 0 0 0 0 0 MZ 1 2 0 5 0 8 MZe 5 0 0 23 1 29 MZP 0 0 0 0 0 0 Celkem 51 2 1 74 1 129

Zdroj: Strategie vlastnické politiky státu