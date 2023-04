Vláda schválila novelu se zpřísněním pro agentury a definicí nelegální práce

Praha - Vláda schválila návrh novely se zpřísněním pravidel pro pracovní agentury a s novou definicí nelegální práce. Změny by měly začít platit od ledna 2024. Po jednání kabinetu to na tiskové konferenci řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Normu dostane k projednání Parlament a poté k podpisu prezident. Novela podle Jurečky mimo jiné posiluje kontrolu, zvyšuje pokuty a upřesňuje, kdy je možné povolení ke zprostředkování zaměstnání agentuře odebrat.

"Cílem je jednoznačně a jasně bojovat s nelegálním zaměstnáváním, se zastřeným zaměstnáváním. Jde nám o to, abychom dokázali na trhu práce chránit ty zaměstnavatele, kteří se chovají poctivě, férově, případně agentury, které dodržují pravidla, abychom ale zároveň dokázali zpřísnit zákonné podmínky a vymahatelnost práva v praxi tam, kde dochází k nelegálnímu zaměstnávání," řekl ministr.

Ministerstvo práce v podkladech k předloze uvádí, že nyní se za nelegální práci považuje spíš dlouhodobější činnost. Zaměstnavatelé při odhalení argumentují tím, že šlo jen o pár hodin, důkazy o delším pracovním výkonu je obtížné zajistit, uvedli autoři novely. Z nové definice má být jasné, že se k délce práce nepřihlíží.

Novela upřesňuje, kdy je možné povolení agentuře odebrat. Stanovuje také, že by agentura měla platit náklady správního řízení, které se vede kvůli porušování jejích povinností.

Agentury nyní musí mít povinné pojištění pro případ úpadku. Navrhovaná novela povinnost ruší. Agenturní pracovníci by podle ministerstva měli získat stejnou ochranu jako zaměstnanci ostatních firem, které se dostaly do platební neschopnosti. Za určitých podmínek by pak mohli úřad práce žádat o náhradu nevyplacené mzdy. Resort uvedl, že nepředpokládá "markantní zvýšení výdajů".

Zvednout by se mohla kauce při žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Žadatelé by místo 500.000 korun mohli skládat úřadu práce milion korun. Při zániku agentury totiž podle ministerstva v řadě případů půlmilionová částka nestačila na pokrytí nedoplatků na zdravotních a sociálních odvodech. Podmínkou ke vzniku agentury by nově měla být také bezdlužnost, už při podání žádosti o povolení by agentura musela mít rovněž označené sídlo a svou provozovnu.

Agentury by měly poskytovat povinně víc informací. Generálnímu ředitelství úřadu práce by pravidelně oznamovaly, kolik lidí a do jakých odvětví a oborů přidělují. Stát tyto údaje nyní nemá. Hlásit by to měly i zahraniční agentury, které do Česka pracovníky vysílají.

Firmy by měly agenturního zaměstnance podle novely využívat jen po omezenou dobu. Pracovat by u nich mohl v pětiletém období dohromady nejvýš tři roky. Pokud by zaměstnavatel pracovníka dál potřeboval, měl by mu dát běžnou smlouvu. Agenturního zaměstnance na dobu určitou by nemělo být nově možné při dřívějším ukončení práce ze dne na den propustit. O uzavření spolupráce by se musel dozvědět nejméně dva týdny předem.