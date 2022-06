Vláda schválila novelu, jež zajistí ubytování Ukrajinců mimo nouzový stav

Praha - I po skončení nouzového stavu, který má trvat do 30. června, by měla nadále platit opatření, jež nařizují ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Dál má fungovat i dosavadní registrace uprchlíků. Zajistit to má systém opatření shrnutých v novele zákona zvaného lex Ukrajina, její návrh schválila vláda. Sněmovnu požádala, aby normu projednala ve stavu legislativní nouze. Po jednání kabinetu o tom informoval na tiskové konferenci vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Systém má zajistit, že i nadále budou kraje v součinnosti s obcemi poskytovat nouzová přístřeší a ubytování, uvedl Rakušan. Paušální náhrada poskytovaná ubytovatelům se má pohybovat mezi 200 až 350 korunami, konkrétní výši bude stanovovat vládní nařízení, doplnil. Kraje budou mít podle návrhu také oprávnění uzavírat smlouvy s dalšími poskytovateli bydlení a využívat pro uprchlíky i nebytové prostory.

Normu bude podle Rakušana jako první probírat bezpečnostní výbor Sněmovny. Novinářům řekl, že předlohu projednal s hejtmany a doufá i v jejich pomoc se schvalováním v dolní parlamentní komoře. "Naději (na souhlas poslanců) mám, upozorňoval jsem kolegy a kolegyně, že to bude nutné," uvedl s odkazam na debatu, kterou poslanci absolvovali při schvalování prodloužení nouzového stavu. Rakušan řekl, že je připraven k diskusi a očekává, že se ve výboru "povede vyladit nějaké nejasnosti".

Současný systém zajištění ubytovacích kapacit se podle ministerstva vnitra, které novelu připravilo, zcela jednoznačně osvědčil. Právě díky němu má Česká republika výraznou většinu uprchlíků, kteří potřebují asistenci státu, ubytovánu v důstojných podmínkách, uvedlo v důvodové zprávě. V zařízeních nyní podle úřadu pobývá zhruba 50.000 lidí prchajících před ruskou invazí. Denně je pak potřebs umístit dalších 200 až 400 běženců, kteří nově dorazili nebo jim již ubytování skončilo.

Opatření, která vyčleňují ubytovací kapacity pro Ukrajince, platí pouze pro dobu nouzového stavu. Ruská agrese na Ukrajině a migrační vlna však trvají.