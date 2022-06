Vláda schválila návrh zákona o vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě do 18 let

Praha - Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého by mohly začít ve druhé polovině letních prázdnin dostávat 5000 korun na děti, kterým nebude 1. srpna ještě 18 let. Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, by měly podporu získat automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Návrh zákona o vyplacení jednorázového příspěvku schválila podle informací ČTK dnes vláda. Dávkou chce zmírnit dopady zdražování na rodiny. Normu dostane teď k projednání Sněmovna. Opozice už ohlásila, že bude navrhovat změny.

Na vyplacení 5000 korun na dítě se vláda shodla 27. dubna. Návrh zákona začala projednávat minulý týden. Kvůli vážným výhradám některých resortů a legislativců debatu přerušila. Dnes schválila novou verzi. Proti původní předloze se v ní výrazně rozšiřuje výčet příjmů, které se do milionové hranice mají započítat. Upravuje se i proces. Dávku mohou dostat také cizinci. Naopak z normy vypadla možnost, že by vláda mohla vyplacení jednorázového příspěvku zopakovat.

Novela ministerstva pro místní rozvoj má umožnit státu, krajům, obcím nebo jejich právnickým osobám budovat takzvané nezbytné stavby. Pro ubytování sloužící pro zvládnutí migrační vlny má výrazně zjednodušit a zrychlit proces umisťování a povolování staveb. Stavební povolení bude možné získat maximálně na tři roky. Poté bude stavbu možné přeměnit na běžnou, v takovém případě však musí splňovat všechny zákonné požadavky, jinak ji bude nutné odstranit.

Ministři se budou zabývat i návrhem poslanců opozičního hnutí ANO, podle kterého by stát mohl podpořit spolky připravující občany na obranu státu. Obdobný návrh schválila před dvěma lety tehdejší vláda ANO a ČSSD, Sněmovna ji však neprojednala. Kabinet k návrhu zaujme patrně neutrální postoj. Projedná také mimo jiné návrh rozpočtu na výzkum, který by měl v příštím roce činit 39,3 miliardy korun, meziročně o 250 milionů korun více.