Vláda schválila návrh smlouvy k výstavbě D4 formou PPP projektu

Praha - Vláda schválila návrh koncesionářské smlouvy k výstavbě a provozu části dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Návrh dostane nyní Sněmovna, v případě schválení smlouvy by stavba měla začít v březnu. Na twitteru to oznámilo ministerstvo dopravy. Část D4 by formou PPP mělo postavit a následně provozovat francouzské konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam. V soutěži uspělo s nabídkou 16,55 miliardy korun. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma.

Vítězné konsorcium by mělo postavit 32 nových kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem, které následně bude 25 let provozovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry. Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká stavební společnost Eurovia. Konsorcium bude zároveň zodpovědné za rekonstrukci a dovybavení stávajících úseků o nové technologie. Stát bude moci při snížení kvality dálnice nebo omezení jízdních pruhů provozovatele pokutovat srážkami z měsíčních splátek. Úseky bude vlastnit stát, který je po 25 letech převezme.

Návrh nyní dostane Poslanecká sněmovna. Pokud Parlament smlouvu také schválí, bude následovat podpis dohody s vítězným konsorciem. Stavba by následně měla začít v březnu. Nový úsek dálnice by měl být otevřen v říjnu 2024.

Systém PPP předpokládá financování staveb ze strany soukromých investorů, kteří zároveň budou silnici po její dostavbě po určitou dobu provozovat. Stát by poté měl stavbu postupně splácet a po dohodnuté době i zcela převzít. V partnerství veřejného a soukromého sektoru stát spatřuje významnou příležitost pro obě strany. Zatímco stát získá nový zdroj financí, soukromý investor může počítat s finančním ziskem nejen ze státních splátek za stavbu, ale i z jejího dočasného provozu. V minulosti všechny pokusy o dálniční stavby v ČR formou PPP neuspěly.