Vláda schválila návrh rozpočtu, Zeman je připraven ho podepsat

Praha - Vláda dnes jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. Prezident Miloš Zeman, který se jednání také účastnil, poté řekl, že je připraven zákon o státním rozpočtu na rok 2020 podepsat. Návrh rozpočtu podpořili na dnešním jednání tripartity odboráři i zaměstnavatelé, ale chtěli by výraznější růst platů učitelů. Naopak představitelé sněmovní opozice návrh rozpočtu kritizují jako nehospodárný a nezodpovědný.

Fotogalerie

Celkové výdaje navrhuje ministerstvo financí na 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu. Povinné, tzv. mandatorní výdaje, třeba na sociální dávky či příspěvky politickým stranám, příští rok stoupnou o 7,3 procenta na 885,1 miliardy. Tvoří více než polovinu výdajů rozpočtu. Výdaje na důchody stoupnou oproti letošku zhruba o osm procent na 509,4 miliardy. Daňové příjmy mají vzrůst o šest procent na 1,4 bilionu.

Hlavními prioritami rozpočtu jsou podle vládní koalice hnutí ANO a ČSSD zvýšení důchodů, platů učitelů, rodičovského příspěvku, výdajů na výzkum a vývoj nebo podpora sportu a vyšší investiční výdaje.

Video: Zaorálek o podpoře oblastních souborů

16.09.2019, 16:17, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Jednání vlády o rozpočtu se dnes zúčastnil i prezident. V projevu, který zveřejnil Pražský hrad na svém webu, apeloval na omezení daňových výjimek, což by podle něj zvýšilo příjmy státu o 318 miliard, a na omezení podpory obnovitelných zdrojů energie a úřednického aparátu. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl médiím k Zemanovým výhradám, že za nárůstem počtu státních zaměstnanců je hlavně růst počtu učitelů a dalších profesí. Daňovými výjimkami se podle něj kabinet bude ještě zabývat. Zeman po projevu řekl České televizi, že je připraven podepsat zákon o rozpočtu, pokud se zásadně nezmění proti nynějšímu návrhu.

Také odbory a zaměstnavatelé návrh rozpočtu hodnotí kladně. Podle odborářů podpoří ekonomický růst a podle podnikatelů zajistí stabilitu hospodářství. Odboráři ani zaměstnavatelé ale nesouhlasí s navýšením platů učitelů jen o deset procent, jak počítá vláda. Podle nich by si měli pedagogové přilepšit o 15 procent.

Kriticky se k návrhu rozpočtu na příští rok staví opozice. Podle předsedy lidovců Marka Výborného vláda "rozhazuje a peníze chce vytahat z kapes daňových poplatníků". Podle Pirátů je schodek v době růstu ekonomiky hrubou nezodpovědností. "Rozpočet bohužel pokračuje v trendu zvyšování rizik budoucnosti. Ignoruje skutečnost dlouhodobé neudržitelnosti penzijního a zdravotního systému a jeho investiční aktivita je menší než v dobách krize," uvedl šéf sněmovního klubu TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek. "Ve Sněmovně předložíme konkrétní návrhy, kde ušetřit desítky miliard," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Premiér novinářům po jednání vlády řekl, že očekává bitvu o rozpočet ve Sněmovně. Chtěl by přesvědčit opozici a jednat bude i s komunisty, kteří menšinovou vládu tolerují. "Ten rozpočet je dobrý, je navržen tak, aby se snížil dluh vůči HDP, kde patříme mezi nejméně zadlužené země," uvedl. "Vnímáme, že se tu někdo snaží mluvit o krizi, já tu žádnou krizi nevidím, v rámci naší země," dodal s odkazem na spotřebu domácností. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) vláda dospěla ke kompromisu. Připomněl, že pro první náčrt ministři za sociální demokracii nehlasovali. Chyběly podle něj hlavně prostředky v sociální oblasti.

Komunisté usilovali o snížení schodku na 30 miliard. Šéfka sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) ale už dřív řekla, že poslancům KSČM doporučí návrh rozpočtu podpořit. Je to podle ní lepší než rozpočtové provizorium. Vláda musí podle zákona návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.

Peníze na oblastní soubory by se mohly najít v letošním rozpočtu

Ministr Zaorálek se dohodl s ministryní Schillerovou, že řešení nedostatku peněz na podporu živého umění najdou ještě z peněz letošního rozpočtu. O výši budou jednat, napsal ministr v SMS na dotaz ČTK. Před jednáním vlády Zaorálek řekl, že podpora například oblastních divadel a orchestrů ze státního rozpočtu je nízká a meziročně klesá. Kabinet dnes za účasti prezidenta Miloše Zemana schválil návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun.

Video: Zaorálek o podpoře oblastních souborů

16.09.2019, 16:17, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

"Dohodl jsem se s paní ministryní, že najdeme řešení mimo rozpočet 2020 ještě z prostředků rozpočtu 2019. Technicky si dovedu takové řešení představit," uvedl Zaorálek. "O celkové výši ještě budeme jednat," dodal.

Před zasedáním kabinetu ministr uvedl, že situace v kapitolách, které se týkají podpory tzv. živého umění, třeba oblastních divadel a orchestrů, je neúnosná. "Ve světě dávají až 15 procent. My jsme loni dávali šest procent, teď to klesá dokonce na tři procenta," poznamenal s tím, že podpora oblastních divadel či orchestrů klesá ze 160 na 130 milionů. "Jak jsem si to ověřoval v některých institucích i městech, může dojít k tomu, že budou rušeny soubory," dodal ministr. O situaci Zaorálek mluvil i na dopoledním jednání tripartity.

Schillerová po zasedání kabinetu uvedla, že problém vnímá a že živé umění je pro Česko důležité. Se Zaorálkem se chce sejít v řádu dní. "Jsem připravena navýšit položku živého umění už z peněz rozpočtu pro rok 2019 z ušetřených prostředků z obsluhy státního dluhu. Ale musíme si vyjasnit částku a to chce určitý čas," řekla. Zaorálek si podle ní musí vypracovat analýzu, poté je připravena položku podpořit. "Slovu, které mi dala paní ministryně Schillerová, věřím," dodal Zaorálek.

Letos výdaje ministerstva kultury činí asi 14,78 miliardy korun. V příštím roce by to podle návrhu zákona o rozpočtu, který vládě předložilo ministerstvo financí, mělo být přibližně 15,05 miliardy.

Ukazatele rozpočtu:

ukazatel schválený rozpočet 2019 schválený rozpočet 2019 (bez EU a FM*) Návrh 2020 Návrh 2020 (bez EU a FM) Příjmy 1465,3 1371,4 1578,1 1466,6 Výdaje 1505,3 1411,4 1618,1 1506,6 Saldo -40 -40 -40 -40

*peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů jako jsou například tzv. norské fondy

Zdroj: Návrh státního rozpočtu 2020