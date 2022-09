Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 295 mld. korun

Ministři financí se podle Stanjurova úřadu také shodli na nutnosti brzkého uzavření dohody o ochraně investic. Uvedl tehdy, že by mohla být mezi oběma státy podepsána do konce letošního roku.

Vláda dnes schválila mezivládní dohodu o spolupráci s Katarem. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) předpokládá její podpis během návštěvy katarského emíra v České republice. Oznámil to po zasedání kabinetu. "Katar je pro Česko důležitým partnerem při diverzifikaci dodávek plynu," konstatoval. Dodal, že spolupráce se rozvíjí a bude rozvíjet i v dalších oblastech. Katarský emír Tamim bin Hamad Sání by měl Česko navštívit během podzimu.

Zákon, který má upravit pravidla vnitřního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dnes podpořila vláda. Na twitteru o tom informoval ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Na vedení instituce by se měl podílet kolektivní orgán složený z předsedy i dalších členů úřadu. S návrhem jako celkem v připomínkovém řízení nesouhlasil samotný dohledový úřad, který kritizoval novou koncepci vedení. Předpis nyní projedná Sněmovna.

Úřad dohlíží na to, jak politické strany a hnutí plní zákonné požadavky na transparentnost hospodaření. Zkoumá jejich výroční finanční zprávy nebo provádí vlastní kontrolu, projednává správní delikty a ukládá sankce. Těžiště činnosti úřadu spočívá v dohledu nad transparentním průběhem volebních kampaní. V čele instituce, která sídlí v Brně, stojí Vojtěch Weis. Vedle něj má úřad čtyři členy.

"Reforma zajistí jasná pravidla a kompetence pro předsedu i členy úřadu tak, aby jejich role byly vyvážené a členové úřadu byli více zapojeni do jeho činnosti," uvedl Šalomoun. Věří, že posílí vymahatelnost zákonů. Podle návrhu má vzniknout Kolegium úřadu, do kterého by patřili předseda i členové. Kolegium by rozhodovalo o vnitřních předpisech či plánu činnosti, schvalovalo by také právní předpisy, metodické pokyny a stanoviska a rozhodovalo by také o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným úřadem.

V ostatních záležitostech by zůstala zachována role předsedy úřadu, který má nadále stát v čele úřadu a řídit jeho činnost. "Navrhuje se též větší zapojení členů úřadu do jeho činnosti, včetně výslovného zakotvení možnosti svěřit jim koordinaci dohledové nebo metodické činnosti v určitém úseku působnosti úřadu," stojí v návrhu, který má také výslovně zakotvit právo člena úřadu požadovat po předsedovi, jiném členovi nebo zaměstnanci úřadu potřebné informace.

Weise jmenoval prezident Miloš Zeman na šestileté volební období od 1. ledna 2017, vnitro považuje blížící se konec prvního funkčního období předsedy i jeho členů za vhodnou příležitost k provedení změn. Nové vedení by mohlo již fungovat podle nových pravidel, uvedlo ministerstvo.

Vnitru se podařilo v připomínkovém řízení vypořádat námitky ministerstev s výjimkou samotného úřadu. Ten rozporuje vznik kolegia a navrhuje zachovat nynější strukturu s mírně posílenou rolí členů úřadu, případně zavést kolegiální řízení po vzoru Energetického regulačního úřadu či Českého telekomunikačního úřadu. To by však podle vnitra hluboce zasáhlo do stávajícího fungování úřadu.

Úřad v připomínkách nesouhlasil například také s tím, aby mělo kolegium v rámci koordinace dohledové a metodické činnosti možnost ukládat úkoly předsedovi úřadu. Vadí mu i plán schvalovat některé vnitřní předpisy kolegiem, podle námitek by je měl schvalovat předseda na návrh kolegia. V případě posílení role členů úřadu by pak podle námitek měla být přísnější kritéria pro jejich výběr, například předepsané právnické nebo ekonomické vzdělání.