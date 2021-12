Vláda přidá sociálním pracovníkům, zdravotníkům a učitelům

Praha - Platy pracovníků v sociálních službách v příštím roce stoupnou o 700 korun. Zdravotníkům se vláda rozhodla platy zvýšit o šest procent a pedagogickým pracovníkům o dvě procenta. Zároveň vláda rozhodla zmrazit platy státních úředníků na ministerstvech a dalších úřadech a všem ústavním činitelům. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády o tom informovali premiér Petr Fiala (ODS) a vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vláda rozhodla také o zvýšení platů ozbrojených složek, tedy například vojáků nebo policistů, o 700 korun.

"Vláda se dohodla na zvýšení platů ve státní sféře, a to na takovém zvýšení, které zohledňuje stav rozpočtu a co nás čeká v příštích měsících," uvedl premiér.

Minulá vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou od ledna přidáno 1400 korun. Platy pedagogů měly stoupnout o tři procenta. Takové navýšení si ale nemůže podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dovolit státní rozpočet, který je podle něj v katastrofálním stavu. "Situace je pro vládu mimořádně složitá. Přesto jsme našli zdroje, abychom ocenili ty, co jsou v první linii boje s covidem a pedagogům. Vzdělávání totiž bude prioritou vlády," řekl. Podle něj lze chápat zvýšení platů také jako protiinflační krok.

Vedle toho vláda dnes rozhodla také o zvýšení platů ozbrojených složek, tedy například vojáků nebo policistů, o 700 korun.

Vláda schválila nárůst platů vojáků o 700 korun

Vláda dnes schválila nárůst platů vojáků v příštím roce o 700 korun. ČTK to potvrdila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Minulá vláda schválila růst o 1000 korun, nový kabinet Petra Fialy (ODS) ale dal najevo, že s plošným zvýšením platů ve státní sféře nesouhlasí a rozhodnutí změní.

"Jsem ráda, že se to takhle povedlo a že vojáci, kteří pomáhají s pandemií a dalším, budou mít valorizaci alespoň na částce 700 korun," řekla Černochová.

V listopadu vláda Andreje Babiše (ANO) schválila dvě nařízení, která zvyšovala od 1. ledna platy vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů o 1000 korun. Zároveň jeho kabinet zvýšil plošně platy v jiných oborech státní sféry o 1400 korun. Nová vláda avizovala, že rozhodnutí změní.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s Černochovou vládě navrhli, aby byla listopadová vládní nařízení zrušena a zvýšení platů bylo o 700 korun. "V souvislosti s přípravou rozpočtového provizoria na rok 2022 a s cílem nalezení úspor rozpočtových prostředků ve státním rozpočtu se navrhuje zvýšení služebních tarifů pro vojáky z povolání od 1. ledna 2022 o jednotnou částku 700 korun pro vojenské hodnosti svobodník až armádní generál," uvádí vládní materiál k změně platů vojáků. Jako důvodem nižšího růstu uvádí to, že dosud nebyl schválen státní rozpočet, a Česko tak v prvních měsících příštího roku čeká rozpočtové provizorium.

Voják s hodností svobodník by měl příští rok mít základní tarif 27.550 korun, rotmistr 37.400 a poručík 40.260. U bezpečnostních sborů, mezi něž patří policie, hasiči, celníci nebo vězeňská služba, tarif záleží na době praxe a na tarifní třídě. Dostávat by tak nově měli podle svého zařazení od 19.910 do 62.220 korun. Někteří příslušníci bezpečnostních sborů mají tarify navíc navýšeny o deset procent.