Vláda schválila nákup 75.000 tun ropy do rezerv, stát zaplatí přes miliardu Kč

Praha - Vláda schválila nákup ropy do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Hrozilo, že zásoby klesnou pod zákonné minimum, které je stanovené na 90 dnů běžné spotřeby. SSHR tak nakoupí v otevřeném výběrovém řízení asi 75.000 tun ropy, má připraveno 50 milionů dolarů, tedy téměř 1,2 miliardy korun, řekl dnes ČTK předseda SSHR Pavel Švagr. Podle informací ČTK má nákup pokrýt zásoby na dva až tři dny.

"Bohužel existuje předpoklad, že od 1. července opět klesneme u nouzových zásob pod povinnost mít v českých rezervách zásoby ropy a ropných produktů nejméně na 90 dní naší spotřeby. Konkrétně nám propočty ukazují, že stav bude zhruba na 88 dní. Tím pádem opět nebudeme plnit směrnici EU. Opakovala by se tak situace, ve které jsme byli od roku 2017 do roku 2020," uvedl Švagr.

Stát by proto podle něj měl zásoby doplnit. Podmínkou bude, aby ropu bylo možné zpracovat v rafinérii v Litvínově. Může se tedy jednat o severomořskou ropu, americkou lehkou ropu, a nebo vedle ruské ropy také ještě o saudskou ropu. "Všechno to jsou druhy, které jsou podle zpracovatele PKN Orlen vhodné pro tuto rafinérii," uvedl Švagr.

Česko od jara 2017 do roku 2020 neplnilo směrnici Evropské unie, která požaduje po státech, které ropu netěží, aby měly zásoby minimálně na 90 dní. SSHR v minulých letech opakovaně po vládě požadovala, aby doplnění ropy nebo ropných produktů do státních zásob schválila, nikdy ale neuspěla. Například v roce 2017 správa navrhovala buď nákup 80.000 tun takzvané sladké ropy, nebo 50.000 metrů krychlových nafty a 26.000 metrů krychlových benzinu. Plnit limit začal stát během pandemie koronaviru, a to díky útlumu provozů a ekonomiky.