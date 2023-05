Vláda schválila nákup 246 bojových vozidel pěchoty CV90

Praha - Vláda dnes schválila nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česká republika je pořídí formou mezivládní dohody ze Švédska. Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy korun. Kvůli rostoucím cenám techniky se ale ministerstvo rozhodlo využít opce a pořídit již nyní i dalších 36 strojů. Zástupce ministerstva obrany po rozhodnutí vlády podepsal příslušné smlouvy. Jde o největší armádní nákup v novodobé historii České republiky a o jednu z největších státních zakázek vůbec.

Součástí tendru je pořízení také 29 dílenských vozidel nebo náhradních dílů. Švédsko smluvně garantuje, že podíl českých firem na výrobě dosáhne nejméně 40 procent hodnoty zakázky, v opačném případě budou následovat sankce. Výrobce počítá s využitím asi tří desítek českých firem, smlouvy s hlavními dodavateli již podepsal. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) bude zapojení českého průmyslu ještě vyšší.

Po schválení zakázky vládou vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka podepsal příslušné smlouvy. Uzavřena byla dvoustranná mezivládní smlouva mezi Českou republikou a Švédskem zastoupeným švédskou vládní vyzbrojovací agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty. Zároveň byla podepsána trojstranná dohoda mezi českým ministerstvem obrany, agenturou FMV a společností BAE Systems Hägglunds AB jako výrobcem vozidel. Předmětem této smlouvy je samotné pořízení vozidel CV90.

"Po těch dlouhých letech je dnešek pro těžkou brigádu velkým dnem, je před námi to, co mohlo být už dávno. První BVP by mohla přijet v roce 2026, do roku 2030 by tady měla být všechna vozidla," řekla Černochová. Dnešní rozhodování vlády označila za možná nejdůležitější jednání kabinetu Petra Fialy z hlediska obrany v tomto volebním období.

Česko bude jednat s Německem o společném nákupu bojových tanků Leopard Česko začne jednat s Německem o společném nákupu bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8. Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru dnes vláda pověřila ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). Černochová to řekla na tiskové konferenci po jednání vlády. Česko si od společného postupu slibuje výrazné snížení ceny, zkrácení dodávek a zajištění odpovídající logistické podpory. Česko bude s Německem jednat o nákupu asi sedmi desítek tanků, hodnota tendru bude řádově desítky miliard korun. Dodány by mohly být do konce dekády, uvedl plukovník Ján Kerdík, ředitel odboru rozvoje pozemních sil. Česká armáda v současné době využívá modernizované tanky T-72M4CZ. Ze skladů v uplynulých měsících poskytla několik desítek kusů starší verze T-72 Ukrajině. Za tuto pomoc obdrží od Německa 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel, dosud do Česka dorazily tři stroje. "Už při svém nástupu do funkce jsem jasně řekla, že těžká brigáda patří mezi mé priority. V případě Leopardů jde o tanky, které kombinují to nejlepší z předchozích verzí 2A4, 2A5, 2A6 a 2A7 prověřených bojem, a patří jednoznačně k technologické špičce," uvedla Černochová. "Věřím, že jednání s Německem povedou k úspěchu a naši vojáci získají moderní techniku, kterou si zaslouží a která přispěje k celkové obranyschopnosti naší vlasti," doplnila. Ministerstvo obrany nyní oficiálně osloví zástupce německého ministerstva s žádostí o zahájení jednání o podmínkách, za nichž by se ČR mohla připojit k nákupu, který Němci plánují. Z dostupných informací podle ministerstva obrany vyplývá, že o podobném postupu uvažují další členské státy NATO. Větší objednávka by podle úřadu vedla k nižší ceně, zkrácení dodacích lhůt a zajištění dostatečné logistické podpory. Výrobce, firma KMW, by mohl zvýšit své výrobní kapacity, a urychlit tak výrobu. Tanky jednotlivých evropských zemí by se lišily pouze komunikační technikou, jinak by byly stejné. "Tank Leopard nejlépe splňuje požadavky AČR na moderní tank dostupný na současném trhu, s dostatečnou ničivostí, mobilitou, vysokým stupněm ochrany osádky. Zároveň je to tank, který je zavedený v několika armádách NATO a není nutné jej dále vyvíjet," uvedl plukovník Ján Kerdík, ředitel odboru rozvoje pozemních sil. Protože podle něj teprve jednání začnou, nebylo by od ministerstva obrany taktické sdělovat podrobnosti. "Nicméně alespoň v hrubých rysech lze sdělit, že se bude jednat o přibližně 70 kusech tanků a cenu očekáváme v řádu desítek miliard korun. Dodání tanků předpokládáme do konce této dekády," uvedl.