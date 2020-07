Praha - Vláda schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech. Na twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Nový jaderný blok v Dukovanech by podle materiálu předloženého vládě mohl stát při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Nový blok by měl být podle dřívějších informací uveden do provozu v roce 2036.

Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měla zaplatit společnost ČEZ, která bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v květnu ČTK řekl, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun).

Zároveň dnes vláda schválila rámcovou a prováděcí smlouvu mezi ČR a ČEZ. Havlíček ještě před jednáním vlády uvedl, že smlouvy mezi státem a energetickou společností ČEZ o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech by měly být podepsány v úterý 28. července. Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech má být takzvaná stavba na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu.

Výběr dodavatele by se měl uskutečnit do konce roku 2022. Nejzazším termínem podpisu smlouvy s dodavatelem a konečné potvrzení financování návratné finanční pomoci je červen 2024. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.

Materiál pro jednání vlády uvádí, že koncové ceny elektřiny by se v roce 2040 podle současných předpokladů vývoje cen ve spojení s poskytnutím návratné finanční pomoci mohly pro české spotřebitele snížit při podpoře na 30 až 40 let zhruba o 2,7 až 6,6 miliardy korun. Při podpoře na 60 let o 7,7 miliardy korun.

Havlíček v květnu uvedl, že předpokládá, že velkoobchodní cena elektřiny poroste a lidé na stavbě Dukovan vydělají. V opačném případě bude podle něj dopad v desítkách korun ročně za rodinu, což je podle něj daleko méně, než lidé každoročně platí ve fakturách za elektřinu na podporu takzvaných podporovaných zdrojů. Podle analytiků je však dlouhodobý výhled cen elektřiny na trzích nejistý, což vývoj v minulosti několikrát ukázal.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě se proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR staví ekologové.

Piráti a STAN: Vláda má sdělit, kolik lidé zaplatí za Dukovany

Vláda by se podle opozičních Pirátů a Starostů měla zavázat, že dostavbu elektrárny Dukovany kvůli zajištění energetické bezpečnosti nesvěří dodavateli ze zemí s autoritářským režimem. Nejčastěji jsou v této souvislosti zmiňovány Rusko a Čína.

"Nesouhlasíme s modelem, kdy náklady na dostavbu Dukovan budou doplácet lidé v ceně energií," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj se dosavadní výpočty liší v řádu stokorun ročně, výsledná suma bude patrně vyšší a bude se blížit k tisícikorunám. Podle pirátského poslance Petra Třešňáka by maximální výše příplatku měla být stanovena zákonem, aby ji nebylo možné měnit dohodou mezi ministerstvem průmyslu a ČEZ.

Vláda by před podpisem kontraktu měla podle Pirátů také zveřejnit smlouvy mezi státem a energetickou společností ČEZ o financování dostavby. Musí být známa cena i konkrétní parametry, řekl Bartoš. Za zásadně problematické kvůli absenci veřejné kontroly pokládá to, že smlouvy mají být zveřejněny až po jejich podpisu. Vládní řešení podle Bartoše zcela ignoruje vyhodnocení potřebnosti projektu, jeho nákladů i přínosů. "Já se obávám, abychom neskončil v této realizaci podobně, jako tomu bylo u solárních elektráren," dodal Bartoš.

Předseda Starostů Vít Rakušan pokládá za zásadní eliminovat bezpečnostní riziko. Dodavatelem řídícího systému by neměly proto být dodavatelé ze zemí s autoritářským totalitním režimem. "Technologická závislost na některé ze zemí, které se k ČR dlouhodobě nestaví jako přátelé, je prostě obrovitánským bezpečnostní rizikem," uvedl Rakušan.