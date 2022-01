Vláda schválila kvůli ceně energií zvýšení dávek na bydlení

Praha - Příspěvky na bydlení by se mohly pro letošek kvůli zdražení energií zvýšit. Na dávku by mohlo dosáhnout také víc lidí. Vláda schválila návrh novely, která navyšuje částky pro výpočet podpory. Kabinet by mohl případně také rozhodnout o dalším navýšení, pokud by ceny dál rostly. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Předlohu vláda posílá do Sněmovny, projednat by ji chtěla zrychleně v legislativní nouzi.

Podle novely by se takzvané normativní náklady, z nichž se příspěvek na bydlení vypočítává, mohly jednorázově zvednout podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení zhruba o 1100 až 2100 korun. Podporu by nově mohli pobírat i podnájemníci. Na vyšší dávky pro víc lidí by bylo podle ministerstva práce potřeba asi 2,6 až tři miliardy korun.

