Vláda schválila kurzarbeit, prodloužila omezení pohybu osob

Praha - Vláda schválila kurzarbeit pro firmy, na něž dopadla omezení kvůli koronaviru. Stát jim přispěje na mzdy. Živnostníci by nemuseli půl roku platit zálohy na sociální pojištění, rozhodl také kabinet. Kvůli boji proti ekonomickým dopadům šíření koronaviru vláda schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard Kč. Omezení volného pohybu osob v ČR vláda prodloužila do 1. dubna. Původní zákaz s výjimkou cest do práce či za rodinou platil do úterý. Prodloužen byl také zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Uzavřené zůstanou nadále restaurace. Zpřísněnny budou podmínky pro pendlery. Senioři budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších už omezení platit nebude. Kabinet opatření upravil od čtvrtka už podruhé.

"Nechceme, aby firmy propouštěly lidi. Smyslem programu je firmám dotovat mzdy zaměstnanců, aby nepropouštěly," uvedla Maláčová.

Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce. Náhrady pro lidi v karanténě a příspěvek na mzdy v zavřených provozech schválila vláda už minulý týden, dnes přijala tři zbývající podpory. Pokud firma nemůže přidělovat práci lidem, protože minimálně 30 procent jejich kolegů je v karanténě či na ošetřovném, měl by stát uhradit 80 procent plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň 80 procent svého příjmu. Stát by měl uhradit 50 procent. Polovinu by měl platit i při výpadku produkce kvůli poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 procent výdělku.

Podle Maláčové se nyní stanoví přesná pravidla. Program se vyhlásí 1. dubna. Zatím platí pro březen, pak bude ale pokračovat, dodala ministryně. Vláda podle ní ve středu projedná ale ještě "pozitivní motivační bonus" pro firmy, které dál přes nynější překážky plně fungují. Jak by měla tato podpora vypadat, neupřesnila.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) dnes už zmínil, že by kabinet mohl jednat o odpuštění sociálního pojištění. "Navrhujeme po noční diskusi se zaměstnavateli, pokud firma pojede a bude platit zaměstnancům 100 procent mzdy, tak jsme připraveni jim navrhnout odpuštění jednoho měsíce sociálního pojištění," řekl dnes Havlíček České televizi. K urychlenému schválení a zavedení kurzarbeitu vyzývali vládu odboráři i zaměstnavatelé. Podle nich se podniky v náhlé koronavirové krizi bez podpory státu neobejdou. Vláda schválila odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku

Vláda dnes schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům, a to na půl roku od března do srpna. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Návrhy zákonů by měla v úterý projednat Sněmovna. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2544 korun a na zdravotní pojištění 2352 korun.

"Definitivně bude odpuštěno zhruba 30.000 korun," uvedl Havlíček.

Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění činí měsíčně 4896 korun, za šest měsíců je to 29.376 korun.

Opatření má zmírnit negativní dopady koronavirové krize na drobné podnikatele. Česká správa sociálního zabezpečení na konci loňska evidovala 705.627 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které měly podnikání jako hlavní činnost a musely hradit zálohy na důchodové pojištění. Podle ministestva práce minimální platby posílají asi tři pětiny z nich.

Kabinet změnil čas pro nákup seniorů

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. Omezení pro ostatní nakupující se tak posune na o hodinu pozdější dobu. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude vůbec. Novinářům to po zasedání vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Kabinet podrobnosti usnesení, které má pomoci s ochranou seniorů proti novému typu koronaviru, upravil už podruhé.

Havlíček novinářům řekl, že obchody do 500 metrů čtverečních už mít žádná omezení nebudou. Změna cílí především na malé obchody v obcích, kde třeba další nejsou. "Provozovatel jen musí garantovat, že pokud přijde důchodce, musí se o něj postarat ve smyslu zvýhodnění," uvedl. Ve velkých obchodech pak byl čas vyhrazený pro seniory posunut o hodinu, aby měli ostatní prostor nakupovat mezi 07:00 a 08:00 například cestou do práce.

Kabinet původně pro seniory minulou středu od čtvrtka vyhradil čas od 10:00 do 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Hned po prvním dni jeho účinnosti však vláda hodiny posunula na dobu mezi 07:00 a 09:00, omezení se také přestalo týkat lékáren. Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli pro iDnes.cz vysvětlil nejnovější změnu tím, že má umožnit nakoupit si potraviny cestou do práce mezi 07:00 a 08:00. Opatření se má týkat především hypermarketů a supermarketů. Výjimka pro obchody menší než 500 metrů čtverečních by naopak měla zahrnout lahůdkářství, pekárny a menší obchody ve vesnicích, kde není víc prodejen. "Necháme to, ať si to zorganizuje každá konkrétní prodejna s tím, že majitel prodejny bude muset při nákupu upřednostnit seniory nad 65 let," řekl portálu Babiš.

Havlíček řekl, že ministři celý víkend zodpovědně řešili, jaké vymezení doby nákupů pro seniory by bylo optimální. "Byli jsme zavaleni tisícovkami návrhů změn, nakonec jsme udělali kompromis," uvedl. Opatření, které má bránit rizikovou skupinu seniorů před nemocí COVID-19, nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu. Do obchodů by ale podle doporučení kabinetu jindy chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe.

Vláda prodloužila omezení volného pohybu osob v ČR do 1. dubna

Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, prodloužila dnes vláda do středy 1. dubna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům po zasedání kabinetu řekl, že do stejného data dnes ministři prodloužili všechna dříve přijatá opatření. Původní zákaz platil od pondělí 16. března do úterý 24. března do 06:00.

Opatření se od počátku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.

Česko bylo před týdnem po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Povinnost nosit mimo bydliště respirátor, roušku, ústenku, šátek nebo šálu schválila vláda ve středu.

Vláda prodloužila zákaz maloobchodního prodeje do středy 1. dubna

Vláda prodloužila do středy 1. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Původně platil do úterních 06:00. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

Původně usnesení o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb kabinet přijal v sobotu 14. března v noci. Týká se i například kadeřnických a kosmetických salonů. Den poté vláda usnesení aktualizovala a vyňala ze zákazu další odvětví, jiná ale omezila. Zákaz se tak týká také provozu autoškol, taxislužeb s výjimkou těch, které rozvážejí potraviny, a těch, které řídí osoby s oprávněním, nebo provozu samoobslužných prádelen a čistíren.

Restaurace zůstanou uzavřené do středy 1. dubna

Restaurace zůstanou uzavřené do středy 1. dubna. Vláda dnes prodloužila zákaz, který původně platil do úterý. Zákaz se netýká například výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Omezení neplatí také pro provozovny, jež neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo vězeňských zařízení.

Vláda původně rozhodla o uzavření restaurací v sobotu 14. března v brzkých ranních hodinách. Restaurace mohou kromě výdeje okénkem jídlo také rozvážet. Zákaz se týká i hospod, pivnic, barů, vináren, kaváren či cukráren. Společně s nimi byly uzavřeny i herny a kasina, avšak s neurčeným termínem konce omezení.

Vláda schválila zvýšení letošního schodku rozpočtu na 200 mld. Kč

Vláda dnes schválila kvůli boji proti ekonomickým dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Novela zákona o státním rozpočtu podle úřadu reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a u výdajů vytváří prostor pro vyšší výdaje k zajištění zdraví obyvatelstva, k zachování vysoké zaměstnanosti a omezení negativních dopadů na ekonomiku a sociální oblast. Novelu by měla projednat Sněmovna na úterním mimořádném zasedání.

Hlavní změnou u výdajů je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun na operativní využití k řešení dopadů šíření koronaviru. Dále novela zvyšuje dávky na nemocenské pojištění o deset miliard korun. Dále MF uvedlo, že kvůli potřebě pokrýt schodek půjčkami na finančních trzích stoupnou výdaje na obsluhu státního dluhu o pět miliard korun.

Dále novela počítá s odkladem nákupu některé vojenské techniky za 2,9 miliardy korun a snížením výdajů na dotované jízdné pro seniory a studenty o 1,5 miliardy korun.

Pendleři mají buď skončit, nebo si najít ubytování za hranicemi

Vláda kvůli epidemii koronaviru opět zpřísnila podmínky pro zajíždění za hranice za prací. Pokud chtějí pendleři nadále pracovat v zahraničí, mají si tam zajistit podle dnešního rozhodnutí kabinetu ubytování. Vláda to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou pendleři muset počítat se čtrnáctidenní karanténou.

O režimu pro přeshraniční pracovníky vláda jednala i se zástupci Rakouska a Německa. Na jednu stranu vláda podle Hamáčka chce pendlerům umožnit pracovat v zahraničí. Na druhé straně je třeba respektovat, že je to poslední kanál, kudy se může nemoc se zahraničí šířit, uvedl Hamáček. Kabinet tak podle něj dal pracovníkům na výběr jako určitý kompromis. Pokud nechtějí skončit, musejí si nalézt za hranicemi ubytování.

Vláda schválila umoření daňové ztráty zpětně nebo prominutí záloh

Vláda dnes schválila další daňová opatření ministerstva financí na podporu firem kvůli dopadům šíření koronaviru, tzv. liberační balíček II. Jde například o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně a ministerstvo financí plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo úhradu daně. Informoval o tom mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

V případě daňové ztráty budou moci firmy umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně z loňského a předloňského zisku. Rozhodnutí bude muset ještě v úterý posvětit Sněmovna. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

U prominutí zálohy na daň z příjmu to znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit.

Vláda také schválila návrh ministerstva financí na plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní úhradu. "Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. srpna," uvedlo ministerstvo financí Zároveň také promine v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. "Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později," dodal úřad.

Vláda schválila protikrizová opatření MZe za šest miliard Kč

Více než miliardu korun pro vlastníky lesů, zvýšení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) o miliardu a 3,3 miliardy na doplňkové platby u evropského rozvojového programu navrhuje k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru ve svém sektoru ministerstvo zemědělství. Vláda dnes materiál, který má ČTK k dispozici, schválila, sdělili ČTK zástupci ministerstva.

"Jde o důležitý signál pro naše zemědělce, potravináře a vlastníky lesů. Při schvalování změny státního rozpočtu budeme žádat o navýšení rozpočtu kapitoly ministerstva zemědělství o uvedenou částku," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Ministerstvo vyzdvihuje důležitost zemědělství a potravinářství. Prioritou je podle něj pokračovat v zakládání porostů na polích a také zajistit, aby koronavirus neochromil živočišnou výrobu, kde je nutné starat se o zvířata denně. "Musí být zabezpečena soustavná živočišná produkce, zejména výroba mléka, masa a vajec. Případné rozšíření viru mezi pracovníky v zemědělské prvovýrobě by mělo nedozírné následky. Podniky by nebyly schopny zabezpečit péči o statisíce zvířat, která musejí být několikrát denně podojena a nakrmena, jinak v řádu dnů hrozí jejich úhyn," uvádí materiál. Upozorňuje, že obnova stád by trvala roky.

Zásadní je také udržet potravinářskou výrobu a logistiku potravin. "Jakýkoliv výpadek v řádu 15 a více procent, zejména u základních potravin (pečivo, maso, mléko), by se negativně promítl do sociálně-psychologického chování společnosti, kde by mohla nastat panika z nedostatku jídla," uvádí úřad. Potravinářské provozy podle něj nyní fungují na hranici možností, nepřetržitě ve třísměnném provozu.