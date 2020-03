ŽIVĚ: Vláda schválila kurzarbeit i zvýšení schodku rozpočtu

Praha - Vláda schválila kurzarbeit pro firmy, na něž dopadla omezení kvůli koronaviru. Stát jim přispěje na mzdy. Živnostníci by nemuseli půl roku platit zálohy na sociální pojištění, rozhodl také kabinet. Na svém twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Kvůli boji proti ekonomickým dopadům šíření koronaviru vláda schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard Kč.

Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce. Náhrady pro lidi v karanténě a příspěvek na mzdy v zavřených provozech schválila vláda už minulý týden, dnes přijala zbytek.

Pokud firma podle návrhu nemůže přidělovat práci, protože minimálně 30 procent zaměstnanců je v karanténě či na ošetřovném, měl by stát uhradit 80 procent plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň 80 procent svého příjmu. Stát by měl uhradit 50 procent. Polovinu by měl platit i při výpadku produkce kvůli poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 procent výdělku, navrhovalo ministerstvo práce.

Vláda schválila odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku

Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na důchodové pojištění, a to na půl roku. Vládní návrh zákona dostane Sněmovna.

Opatření má zmírnit negativní dopady koronavirové krize na drobné podnikatele. Podle návrhu ministerstva práce by nemuseli od března do srpna platit minimální zálohy na sociální pojištění a na politiku zaměstnanosti.

Česká správa sociálního zabezpečení na konci loňska evidovala 705.627 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které měly podnikání jako hlavní činnost a musely hradit zálohy na důchodové pojištění. V podkladech k návrhu zákona ministerstvo práce uvedlo, že půlroční odpuštění záloh znamená výpadek asi 18,1 miliardy korun.

Vláda schválila zvýšení letošního schodku rozpočtu na 200 mld. Kč

Vláda dnes schválila kvůli boji proti ekonomickým dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Novela zákona o státním rozpočtu podle úřadu reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a u výdajů vytváří prostor pro vyšší výdaje k zajištění zdraví obyvatelstva, k zachování vysoké zaměstnanosti a omezení negativních dopadů na ekonomiku a sociální oblast. Novelu by měla projednat Sněmovna na úterním mimořádném zasedání.

Hlavní změnou u výdajů je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun na operativní využití k řešení dopadů šíření koronaviru. Dále novela zvyšuje dávky na nemocenské pojištění o deset miliard korun. Dále MF uvedlo, že kvůli potřebě pokrýt schodek půjčkami na finančních trzích stoupnou výdaje na obsluhu státního dluhu o pět miliard korun.

Dále novela počítá s odkladem nákupu některé vojenské techniky za 2,9 miliardy korun a snížením výdajů na dotované jízdné pro seniory a studenty o 1,5 miliardy korun.

Vláda schválila umoření daňové ztráty zpětně nebo prominutí záloh

Vláda dnes schválila další daňová opatření ministerstva financí na podporu firem kvůli dopadům šíření koronaviru, tzv. liberační balíček II. Jde například o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně a ministerstvo financí plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo úhradu daně. Informoval o tom mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

V případě daňové ztráty budou moci firmy umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně z loňského a předloňského zisku. Rozhodnutí bude muset ještě v úterý posvětit Sněmovna. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

U prominutí zálohy na daň z příjmu to znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit.

Vláda také schválila návrh ministerstva financí na plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní úhradu. "Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. srpna," uvedlo ministerstvo financí Zároveň také promine v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. "Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později," dodal úřad.

Vláda schválila protikrizová opatření MZe za šest miliard Kč

Více než miliardu korun pro vlastníky lesů, zvýšení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) o miliardu a 3,3 miliardy na doplňkové platby u evropského rozvojového programu navrhuje k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru ve svém sektoru ministerstvo zemědělství. Vláda dnes materiál, který má ČTK k dispozici, schválila, sdělili ČTK zástupci ministerstva.

"Jde o důležitý signál pro naše zemědělce, potravináře a vlastníky lesů. Při schvalování změny státního rozpočtu budeme žádat o navýšení rozpočtu kapitoly ministerstva zemědělství o uvedenou částku," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Ministerstvo vyzdvihuje důležitost zemědělství a potravinářství. Prioritou je podle něj pokračovat v zakládání porostů na polích a také zajistit, aby koronavirus neochromil živočišnou výrobu, kde je nutné starat se o zvířata denně. "Musí být zabezpečena soustavná živočišná produkce, zejména výroba mléka, masa a vajec. Případné rozšíření viru mezi pracovníky v zemědělské prvovýrobě by mělo nedozírné následky. Podniky by nebyly schopny zabezpečit péči o statisíce zvířat, která musejí být několikrát denně podojena a nakrmena, jinak v řádu dnů hrozí jejich úhyn," uvádí materiál. Upozorňuje, že obnova stád by trvala roky.

Zásadní je také udržet potravinářskou výrobu a logistiku potravin. "Jakýkoliv výpadek v řádu 15 a více procent, zejména u základních potravin (pečivo, maso, mléko), by se negativně promítl do sociálně-psychologického chování společnosti, kde by mohla nastat panika z nedostatku jídla," uvádí úřad. Potravinářské provozy podle něj nyní fungují na hranici možností, nepřetržitě ve třísměnném provozu.