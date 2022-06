Vláda schválila kompenzaci nemocnicím za nevyužité léky na covid-19

Ilustrační foto - Fakultní nemocnice Brno dostala 1. dubna 2021 lék proti nemoci covid-19 od firmy Regeneron. Lék má dvě monoklonální látky, a to casirivimab a imdevimab.

Praha - Vláda schválila dotační titul, ve kterém mohou nemocnice žádat peníze na kompenzaci nevyužitých léků na covid-19, takzvaných monoklonálních protilátek. K dispozici v něm bude 336 milionů korun, řekl na dotaz ČTK na tiskové konferenci vlády ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Nemocnice zřizované kraji mají v nepoužitelných lécích desítky milionů korun, další peníze také státní nemocnice.

Ministerstvo zdravotnictví loni na jaře nemocnicím nařídilo, aby protilátkové léky nakoupily. "Ukázaly se v momentě, kdy odešla varianta delta a nastoupil omikron, jako neúčinné na novou variantu covidu," řekl Stanjura. Návrh podle něj připravilo společně ministerstvo zdravotnictví a financí, vláda ho přijala jednohlasně a souhlasila i Asociace krajů ČR.

"Některé nemocnice bez ohledu na zřizovatele, ať už to byly státní, krajské či jiné, k tomu přistupovaly zodpovědněji a lépe plánovaly, takže mají menší zůstatky (...). Některé postupovaly hůře, ale to je věc zřizovatelů, aby si to s managementy jednotlivých nemocnic vyříkali," dodal.

Nakoupené léky jsou proti variantě omikron, která je v Česku v současné době dominantní, velmi málo účinné. Navíc většině z nich v současné době končí doba použitelnosti, takže je není možné ani darovat do jiných zemí a musí být zlikvidované. Dávka pro jednoho pacienta vyjde na více než 50.000 korun.

Například v Jihomoravském kraji tak mají nepoužitelné monoklonální protilátky za 35 milionů korun, v Ústeckém za více než dvojnásobek. V Moravskoslezském kraji zůstaly nevyužité protilátky za 20,4 milionu korun, na Vysočině asi za 26,5 milionu Kč a v liberecké krajské nemocnici za 6,8 milionu Kč, v nemocnicích Pardubického kraje za přibližně deset milionů Kč. Protilátky nakupovaly také Fakultní nemocnice Motol, Thomayerova nemocnice v Praze nebo Fakultní nemocnice Brno.