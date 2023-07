Vláda schválila exportní strategii ČR v letech 2023 až 2033

Praha - Vláda schválila exportní strategii České republiky v letech 2023 až 2033, má posílit postavení českých firem v dodavatelských řetězcích či vývoz diverzifikovat mimo trhy Evropské unie. Na tiskové konferenci po jednání vlády to novinářům řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Dosavadní podporu exportérům chce podle něj jeho resort rozšířit a přizpůsobit novým potřebám. Nová exportní strategie může přispět k tomu, aby byla tuzemská ekonomika odolnější či zlepšit životní úroveň obyvatel, uvedli v tiskové zprávě zástupci Hospodářské komory ČR.

"Hodnota exportu České republiky dosahuje více než 70 procent našeho hrubého domácího produktu a máme jednu z vůbec nejotevřenějších ekonomik na světě. Je tedy jasné, že podpora našich exportérů je klíčová pro udržitelnost a růst naší ekonomiky," uvedl Síkela.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se v nové strategii podle Síkely plánuje zaměřit také na inovativní firmy, které do zahraničí dodávají konkurenceschopné produkty a přispět k tomu, aby těchto společností bylo více. Podpora bude směřovat na všechny fáze jejich vývoje, tedy od nápadu realizace produktu po expanzi či pomoc se zajištěním financování a marketingu, doplnil ministr.

"Chceme se přeorientovat z pozice subdodavatelů a pouhé výroby produktů na jejich vývoj, inovaci, prodej a s tím na maximalizaci vlastní přidané hodnoty," označil za další bod exportní strategie Síkela. Důležité je podle něj rovněž to, aby Česko svůj vývoz diverzifikovalo nebo nabízelo komplexní a mezioborová řešení.

Novou exportní strategií se MPO podle Síkely dále zavazuje k realizaci obchodních misí do zahraničí a české oficiální účasti na veletrzích. "Pokračovat v implementaci strategie budeme na setkáních řídícího výboru exportní strategie, které se poprvé sejde hned začátkem září," doplnil Síkela.

Hospodářská komora novou exportní strategii vítá, záleží ale podle ní na konkrétních řešeních. "Záměr vlády vytvořit exportérům podmínky, které by pomohly teritoriálně diverzifikovat export i do mimounijních zemí, usnadnit firmám jejich trvalé působení na zahraničních trzích a posílit jejich konkurenceschopnost skrze podporu exportu založeného na sofistikovaných výrobcích a inovacích, podporujeme," uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Zajíček oceňuje i snahu o to, aby české firmy do zahraničí vyvážely komplexní produkty. V ekonomické diplomacii by se podle něj mělo Česko zaměřit na USA, Jižní Koreu, Izrael, ale také Vietnam, africké země či Gruzii.