Vláda schválila daňový balíček, snižuje DPH u ubytování

Praha - Daň z přidané hodnoty (DPH) by měla u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení klesnout z 15 na 10 procent. Dále by měla klesnout o čtvrtinu silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny. V rámci daňového balíčku, který by měl firmám pomoci s následky šíření koronaviru, to dnes schválila vláda. Informovalo o tom ministerstvo financí, které navrhuje balíček projednat v Parlamentu ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze.

Fotogalerie

Podle schváleného návrhu firmy budou moci také uplatňovat daňovou ztrátu zpětně a obce zřejmě získají oprávnění osvobozovat od daně z nemovitostí kvůli mimořádným událostem. Zemědělcům by se mohla zkrátit lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů. Tzv. zelená nafta je nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu.

Snížení silniční daně, kterou určuje mimo jiné podle počtu náprav a váhy silniční zákon, by mělo platit zpětně od počátku letošního roku. Projevit by se to tak mělo i snížením záloh, které se mají na tuto daň v letošním roce platit.

Zároveň vláda schválila širší možnosti pro obce při osvobození od daně z nemovitých věcí. V současné době obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelní pohromou. Nově k tomuto budou moci přistoupit i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

V případě daňové ztráty si v současnosti mohou podnikatelé a firmy uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově si budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.

"Pokud tedy poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018," uvedlo MF.

V případě DPH má ČR v současnosti tři sazby. Základní sazba je 21 procent, první snížená 15 procent a druhá snížená 10 procent. Konkrétní seznam zboží a služeb, které spadají do jednotlivých sazeb, jsou v přílohách zákona o DPH. Daň je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu, loni z daně rozpočet získal 291,3 miliardy korun.