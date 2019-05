Vláda schválila další zápůjčku ropy z rezerv státu pro Unipetrol

Praha - Další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro petrochemický holding Unipetrol schválila vláda. Novinářům to řekl předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Stejně jako první zápůjčka přesahuje 100.000 tun, dodal. Čistá ruská ropa pro rafinerii v Litvínově by oproti původním plánům měla přitéct do Česka nejdříve mezi 20. až 25. květnem.

"Bude stačit na výrobu do konce května, přesné údaje obvykle nesdělujeme," uvedl Švagr. Objem první zápůjčky pro Unipetrol, kterou schválil kabinet před 14 dny, podle něj překročil 100.000 tun, stejně je to i s tou současnou. V zásobách i po dvou zápůjčkách zůstávají zhruba dvě třetiny, což považuje za důležité pro případ, že budou pokračovat problémy s čistotou ropy v ropovodu Družba.