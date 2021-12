Vláda s opatřeními počká, jestli se potvrdí zpomalení epidemie

Praha - Vláda v demisi chce podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s dalšími opatřeními vyčkat na vývoj epidemie covidu-19. Data z tohoto týdne podle něj ukážou, zda pokles bude dál pokračovat, nebo hrozí v počtu případů stagnace a takzvaná stolová hora, kdy bude počet nákaz delší dobu zhruba stejný. Pokles množství hospitalizovaných čeká kolem Vánoc. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. Kvůli pokračující izolaci po pozitivním testu na koronavirus se k němu připojil on-line.

"Vývoj se v posledních dnech projevuje spíš stagnací," uvedl ministr. Laboratoře v posledních čtyřech dnech zachytily vždy o několik tisíc pozitivních vzorků méně než před týdnem. V neděli to bylo 6325 případů proti minulému týdnu s 9301.

Také proto vláda zatím s novými opatřeními nepřijde. "Asi by nebylo namístě dělat nějaká razantní nová opatření, pokud dochází ke stagnaci nebo poklesu," dodal ministr. Podle Vojtěcha je otázka, jestli má další zpřísňování v současné době smysl, protože příklad Slovenska ukazuje, že přísná uzávěra ke zpomalení epidemie nevede.

Podle Vojtěcha klesá také relativní pozitivita testů, byť je stále na úrovni kolem 35 procent, což je asi třikrát víc, než by mělo být, aby byla epidemie pod kontrolou. "Není to nic, co bychom mohli brát jako konec této vlny. Musíme počkat, zejména v tomto týdnu, jestli se trend potvrdí," dodal.

Nová opatření, která vláda zavedla od 26. listopadu, jsou podle Vojtěcha stále poměrně čerstvá, takže se možná teprve projeví. Zrušeny byly vánoční trhy a restaurace se musí uzavírat ve 22:00. Zároveň už od začátku listopadu do nich nesmějí lidé, kteří neprodělali covid v nedávné době nebo nejsou očkovaní.

V nemocnicích se podle Vojtěcha situace zatím nelepší. V neděli bylo hlášeno 6300 hospitalizovaných, případy se ale dohlašují i několik dní zpět. Minulé pondělí bylo původně méně než 6400 pacientů s covidem-19 v nemocnicích a po dohlášení je dnes u tohoto data více než 7000. "Kolem vánočních svátků by mohl i tady mohl nastat určitý zlom," doplnil Vojtěch.