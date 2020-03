Vláda rozšířila karanténu pro příchozí z 15 rizikových zemí

Praha - Vláda rozšířila povinnou karanténu pro české občany vracející se z takzvaných rizikových zemí, ze kterých vyhlásila zákaz vstupu cizincům na české území. Původně karanténa platila pouze pro cestující z Itálie. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vláda také vzala zpět původní informaci o rozšíření seznamu rizikových zemí o tři, stejně jako ve čtvrtek platí, že jich je 15.

Zákaz vstupu se týká občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Čechům do těchto zemí kabinet zakázal cestovat.

Na základě současných opatření mohou podle ministerstva zahraničí čeští občané i cizinci s trvalým pobytem na území ČR přijíždět do Česka, budou ale muset do karantény. Cizinci mohou přijíždět pouze ze zemí, které vláda neoznačila za rizikové.

Češi smějí do zahraničí cestovat pouze do bezpečných zemí. Cizinci s trvalým povolením k pobytu i turisté mohou z Česka odcestovat do jakékoli země. Pokud ale pojedou do té, kterou vláda označila za rizikovou, nebude jim do ukončení nouzového stavu umožněn návrat do ČR. Na twitteru informace zveřejnil náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař (ČSSD).

Zákaz vstupu do ČR se podle čtvrtečního rozhodnutí vlády netýká mezinárodní nákladní dopravy, pilotů dopravních letadel, diplomatů a jejich rodinných příslušníků, příslušníků záchranné služby nebo expertů v boji proti epidemiím a na humanitární a zdravotnickou pomoc.

Neplatí také pro přeshraniční pracovníky, kteří jsou zaměstnáni ve vzdálenosti do 50 kilometrů od hranice, a to v obou směrech. Na hraničním přechodu se musejí prokázat například pracovní smlouvou nebo potvrzením od zaměstnavatele a průkazem totožnosti.

V oblastech postižených koronavirem je kolem 205.000 Čechů

V oblastech postižených koronavirem mimo ČR se v současnosti nachází kolem 205.000 Čechů. Z toho 196.000 je v Evropě. Všichni dostali prostřednictvím mobilních operátorů informační SMS od ministerstva zdravotnictví. Zprávy šly do zemí, kterých se týkají vyhlášená karanténní opatření, nicméně ne úplně do všech. Dnes by proto měla následovat další vlna rozesílání do rozšířeného seznamu lokalit. ČTK to řekl výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

V rámci Evropy bylo nejvíce SMS doručeno občanům pobývajícím v Německu (139.000), Francii (18.000), Španělsku (9800), Nizozemsko (7950), Itálii (7600), Švýcarsku (6900), Švédsku (3200), Norsku (1750) a Dánsku (1600). Dalších 7400 zpráv mířilo Čechům, kteří jsou v USA a 1600 SMS odešlo do Asie (Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea).

V Česku bylo ráno 117 případů nákazy koronavirem

Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku se k dnešní 07:00 zvýšil na 117, během noci přibyl jeden nový pacient z Jihomoravského kraje. Testům se dosud podrobilo 2353 lidí. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví na svém webu. Podle dosavadních informací byli dva lidé s onemocněním COVID-19 ve vážnějším stavu.

"Z celkového počtu 2353 otestovaných je v tuto chvíli 117 pozitivních pacientů. Alespoň jeden případ už má každý kraj, nejvíce je jich přitom v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji," uvedlo dnes ráno ministerstvo na twitteru. Hygienici se nadále snaží hledat lidi, s nimiž byli infikovaní v kontaktu.

V úterý přibylo v Česku 25 nových případů nákazy koronavirem, za středu se počet zvýšil o 31 nakažených a ve čtvrtek o 22.

Většina pacientů má podle něj lehčí průběh onemocnění, případně jsou v domácí izolaci. "Závažnější případy jsou dva. Pacient v Prostějově, trpí pneumonií. A jeden pacient na Bulovce je na plicní ventilaci na JIP. Starší pacientka v Brně je již ve stabilním stavu," uvedl ve čtvrtek ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo zdravotnictví by dnes mělo zveřejnit aktuální počty lidí v karanténě.

Testy na koronavirus provádí už 18 ověřených laboratoří. Kontrolují vzorky odebrané zdravotníky, jsou mezi nimi i soukromá zařízení. I lidé, kterým testování nedoporučí lékař či hygienik, se mohou nechat otestovat, musí si to ale sami zaplatit.

Vláda ve čtvrtek kvůli ochraně zdraví obyvatel před koronavirem vyhlásila v Česku na 30 dní nouzový stav. Omezení se dotknou cest do zahraničí a večerního provozu restaurací. Zavřená jsou divadla, kina, krytá sportoviště, kluby, knihovny či galerie. Zakázány jsou akce nad 30 účastníků. Už od středy jsou uzavřeny základní, střední i vysoké školy, hodně měst zavřela či zavře i mateřské školy.