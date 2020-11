Vláda rozhodne, zda příští týden zmírní opatření proti covidu-19

Praha - Dnes ráno bude mimořádně jednat vláda, aby rozhodla, zda v příštím týdnu zmírní opatření proti šíření nemoci covid-19. V Česku nyní platí opatření pro čtvrtý stupeň protiepidemického systému (PES) z pěti. Rizikové skóre, od kterého se odvíjí plán rozvolňování, bylo ale šest dní ve třetím stupni. Pokud tak zůstane i dnes, vláda by mohla opatření zmírnit. S omezeními by se pak příští týden mohly otevřít všechny obchody, restaurace i provozovny služeb. Skončil by také noční zákaz vycházení a zvýšil by se možný počet lidí na hromadných akcích.

Politici i odborníci ale v minulých dnech mluvili o tom, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se očekávalo. Velké rozdíly panují mezi regiony - jen Praha a Moravskoslezský kraj se dlouhodobě pohybují ve třetím stupni rizika PES, ostatní kraje jsou na tom hůř.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v sobotu zopakoval, že vláda rozhodne na základě údajů, které bude mít k dnešnímu ránu za sedm dní. Zmírnění opatření je možné vždy až po sedmi dnech, kdy se skóre drží v nižší úrovni. I kdyby vláda o uvolnění rozhodla, opatření by dál byla plošná pro celou zemi.