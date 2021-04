Vláda rozhodne, zda budou moct po víkendu otevřít další obchody nebo školy

Praha - Vláda dnes podle aktuálních dat o šíření epidemie koronaviru rozhodne, zda budou moct od pondělí 3. května otevřít další obchody. Určí také, zda se ke Karlovarskému, Královéhradeckému a Plzeňskému kraji přidají další regiony, kde se budou moct do výuky ve školách vrátit rotačně žáci druhého stupně základních škol. Jedná se o Prahu, střední Čechy a zřejmě i Liberecký kraj. Určující bude počet nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel.

Kabinet má řešit také zajištění antigenních testů pro školáky poté, co stát musel kvůli nesplnění podmínek zrušit tendr na dodání víc než pět a půl milionu testů pro školy.

Pokud to epidemická situace dovolí, plánuje kabinet v Praze, Středočeském a případně i Libereckém kraji umožnit chodit do školek všem, nejen předškolákům. Děti by se tam mohly vrátit po víkendu, a to bez povinného nošení roušek a bez testů. Vláda dnes rovněž posoudí, zda by se děti mohly s testem ze školy účastnit kroužků a dalších volnočasových aktivit. V současnosti mohou jen na venkovní sportoviště.

Od třetího květnového dne se mohou po několika měsících v celé republice otevřít kadeřnictví, kosmetické salony, pedikúry a manikúry, masáže a další podobné služby, podmínkou bude test.

Do konce dubna je podle vicepremiéra Karla Havlíčka třeba rozhodnout o pokračování testování ve firmách. Ministr zdravotnictví Petr Arenberg (za ANO) ve středu uvedl, že ve školách i firmách se bude testovat na covid-19 nejméně do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května. O dřívějším ukončení testování se diskutuje proto, že se nepodařilo vybrat dodavatele pro další testy do škol, bez nichž vystačí jen do konce příštího týdne.