Vláda rozhodne, zda bude chtít vrátit od Agrofertu dotace

Praha - Vláda v následujících týdnech rozhodne o dalším postupu ve věci auditu, který se týká střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Jednou z variant je možnost, že stát bude vymáhat vrácení veškerých dotací vyplacených společnosti Agrofert za období, kdy byl Babiš ve vládě a platil zákon o střetu zájmů. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Celkový objem dotací byl podle resortu zhruba 4,5 miliardy korun. Podle mluvčího Agrofertu Pavla Heřmanského holding získal všechny dotace v souladu s pravidly ČR i EU.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) podle Bílého vypracoval několik variant dalšího postupu. "Jedna z variant pracuje s možností vymáhání veškerých dotací poskytnutých společnosti Agrofert za zmíněné období, kdy celkový objem poskytnutých prostředků činil zhruba 4,5 miliardy korun," uvedl mluvčí.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) o stejné částce, kterou by stát mohl po Agrofertu vymáhat, mluvil již v neděli v pořadu pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Řekl také, že očekává velkou právní bitvu a objem vracených prostředků podle Nekuly záleží na úhlu právního posouzení. "Můj soukromý odhad je, že po té obrovské právní bitvě bude objem někde uprostřed," dodal.

Babiš v roce 2017 své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů, podle státní Evidence skutečných majitelů je však reálným vlastníkem Agrofertu. I podle auditu Evropské komise (EK) Babiš dál ovládá Agrofert, EK kvůli tomu pozastavila proplácení dotací pro firmy z Agrofertu.

Evropská komise nedávno uložila Česku pokutu více než 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Součástí je i sankce za Babišův střet zájmů. Za toto konkrétní pochybení má ČR zaplatit zhruba 1,1 milionu korun. ČR se může proti tomuto rozhodnutí bránit u Soudního dvora EU. O případné žalobě by měla rozhodnout vláda.

Nekula v České televizi řekl, že nepředpokládá, že by někdo z členů vlády chtěl, aby se stát kvůli rozhodnutí EK soudil. Audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá.

Heřmanský dnes ČTK řekl, že společnost o žádném rozhodnutí, podle kterého by měla cokoliv vracet, nic neví. Holding již dříve upozorňoval na to, že auditní řízení jsou vedena s ČR, nikoliv s ním. "Agrofert čerpá různé typy dotací pro různé činnosti podle různých pravidel, není nám tak jasné, na základě čeho pan ministr předjímá, že bychom měli cokoliv vracet," dodal Heřmanský. ČR by se také podle společnosti měla proti rozhodnutí auditu soudně bránit, stejně jako to SZIF učinil už v minulosti.