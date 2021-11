Vláda rozhodne o zvýšení náhrad po úrazu ve službě pro policisty či hasiče

Praha - Náhrady za ztrátu příjmu kvůli úrazu ve službě či nemoci z povolání pro policisty a hasiče, celníky, příslušníky vězeňské služby a tajných služeb, ale také pro pozůstalé po nich by se mohly od ledna zvýšit. Zvednout by se totiž měl průměrný příjem, ze kterého se počítají. Růst by měl stejně jako procentní část důchodu, která se od ledna navýší o 1,3 procenta a k tomu ještě o 300 korun. Počítá s tím navrhované nařízení, které by měla v pondělí schvalovat vláda. Náhrady se valorizují pravidelně.

Navýšení náhrad za stejných pravidel jako u bezpečnostních složek upravují nařízení, která se týkají i zaměstnanců a vojáků. Schvalování těchto předpisů kabinet v pondělním programu ale nemá, projednávat je bude později. Ministerstvo vnitra v podkladech ke svému nařízení poukazuje na to, že podmínky odškodňování služebních úrazů příslušníků a pracovních úrazů zaměstnanců jsou rovné.

Náhrada po úrazu či nemoci z povolání představuje rozdíl mezi průměrným příjmem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl se pak dorovnává. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím. Pokud zemřelý pracovník živil jednu osobu, rovná se částka polovině příjmu. U víc vyživovaných je to 80 procent.

Náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů. Ta se od ledna podle zákonných ukazatelů zvýší o 1,3 procenta a ještě o dalších 300 korun navíc. Stejně se podle návrhu zvedne i příjem, z něhož se pak náhrady počítají.

Podle ministerstva vnitra má náhrady asi 220 lidí. Lednové navýšení by mělo v příštím roce vyjít na 1,7 milionu korun. V resortu obrany se náhrady týkají 105 lidí, výdaje by se zvedly o 195.000 korun. V civilním sektoru zaměstnavatelé platí od roku 1993 zákonné pojištění odpovědnosti u dvou pojišťoven, a to u České pojišťovny a Kooperativy. Ty by po přidání měly vyplatit příští rok o 58,6 milionu víc.

Navyšování náhrad v minulosti opakovaně kritizovaly odbory. Dřív uváděly, že by se v částkách měl víc odrážet růst výdělků.