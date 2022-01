Vláda rozhodne o testech ve firmách, odbory a podnikatelé detaily nesdělili

Praha - Vláda ve středu rozhodne o podobě testování zaměstnanců ve firmách, které začne 17. ledna. Stanovit by měla i postup pro případ, kdy pracovníci test odmítnou. Zkrátit by se měla také karanténa. Firmy by měly za provedený test od zdravotních pojišťoven dostat 60 korun. Po jednání zástupců vlády, odborářů a zaměstnavatelů to novinářům řekl předák Českomoravské konfederace Josef Středula. Bližší podrobnosti o testování a opatřeních ani on, ani šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák ale sdělit nechtěli.

"Je dohoda s panem předsedou vlády, že nebudeme poskytovat informace, protože bude rozhodovat vláda. Já dodržuju slovo. Je mi líto, víc vám neřeknu," uvedl po jednání Hanák. Podle něj vláda podněty zaměstnavatelů do svého plánu testování zapracovala.

Odbory podle Středuly zajímalo, jak se zajistí nutný chod ekonomiky při případném větším výpadku pracovníků kvůli nákaze koronavirovou variantou omikron. "To se z části zohlední," řekl Středula. Karanténa by se mohla podle návrhu zkrátit na pět dnů. Podle Středuly ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nastínil i postup a protiepidemická opatření u zaměstnanců, kteří testování odmítnou. Na test by zdravotní pojišťovny měly ze svého fondu poskytovat příspěvek 60 korun. Předák neupřesnil, kolik testů by zaměstnanci v jednotlivých měsících měli podstoupit. "Je tam větší počet v lednu a nižší v únoru," řekl pouze odborář.

Dnešního jednání se účastnili šéfové a šéfka všech pěti koaličních stran a ministři financí, zdravotnictví a průmyslu. Jednali ve Strakově akademii se zástupci odborových centrál, svazu průmyslu, konfederace zaměstnavatelských svazů a hospodářské komory. O oficiální zasedání tripartity se ale nejednalo. První tripartitní schůze se uskuteční 18. ledna mol. Na tento termín jednání členů nové vlády, odborářů a zaměstnavatelů podle Středuly svolal premiér Petr Fiala. "Věřím, že tak dialog co nejdřív začne," řekl Středula.

Členové vládní koalice debatovali s odboráři a zaměstnavateli také o přípravě vládního programového prohlášení. Návrh textu zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů nedostali. Někteří ministři před jednáním řekli, že programový dokument bude vycházet z podepsaného koaličního programu. K němu odboráři a zaměstnavatelé poslali své připomínky a výhrady kabinetu před koncem roku.

"Žádali jsme, aby byla zahrnuta v dokumentu jednoznačná vize, kam ČR směřuje," řekl šéf odborové konfederace. Podle něj nejdelší diskuse byla dnes nad smyslem programového prohlášení. Odbory pak také zmiňovaly nejen škrtání výdajů, ale i přehodnocení nastavení daní a posílení příjmů. V koaliční dohodě jim chyběl nástin řešení covidové epidemie, inflace a zdražování energií.

Zaměstnavatelé kladli podle Hanáka důraz na digitalizaci, trh práce, jadernou energetiku. ozdravení veřejných financí či budování silnic. "Chceme, aby jednou z priorit bylo zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu a celé ekonomiky ČR založené na vysoké přidané hodnotě, inovacích, podnikavosti, kreativitě, růstu produktivity práce a kapitálu," uvedl k vládnímu programu svaz průmyslu.