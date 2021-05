Vláda rozhodne o pomoci firmám omezeným kvůli covidovým opatřením

Praha - Vláda dnes projedná prodloužení pomoci firmám, které zůstávají zavřené kvůli opatřením proti šíření koronaviru nebo mohou fungovat jen omezeně. Zabývat by se mohla i úpravou opatření, které reguluje provoz restaurací, heren a kasin. Mimo covidovou agendu by ministři mohli schvalovat růst důchodů v příštím roce o 300 korun nad rámec zákonné valorizace, jak se na tom ve středu shodla koaliční rada ČSSD a hnutí ANO.

V pomoci firmám zasaženým koronavirovou epidemií vláda už nechce pokračovat kompenzačním bonusem pro živnostníky, jeho vyplácení skončí s květnem. Hospodářská komora se obává, že pokud vláda ukončí podpůrné programy příliš rychle, návrat k běžnému režimu bude v jednotlivých odvětvích trvat mnohem déle, než kdyby investovala do udržení služeb a obchodu po vzoru ostatních zemí.

Podnikatelé nyní mohou kromě kompenzačního bonusu využít dotační COVID 2021, ve kterém stát přispívá 500 korun na zaměstnance a den. Vztahuje se na období od 11. ledna do 9. května, příjem žádostí skončí 2. června. Pokračovat bude program COVID Nepokryté náklady, ve kterém mohou podnikatelé získat 60 procent nákladů. První výzva se vztahovala na dobu od 1. ledna do 31. března. V další výzvě, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu teprve zveřejní, se bude pomoc týkat období od 1. dubna do konce května.