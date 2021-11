Vláda rozhodne o plošném testování ve školách a zpřísnění opatření

Praha - Vláda ANO a ČSSD v demisi dnes rozhodne o dalším plošném testování na covid-19 ve školách. Uskutečnit by se mělo 22. a 29. listopadu. Kabinet podle čtvrtečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) probere také návrhy zpřísňujících opatření, které budou zřejmě platit od 29. listopadu.

Uvažuje se o tom, že by na kulturní a sportovní akce nebo i do restaurací mohli jen lidé, kteří mají očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Už by nebylo možné pro doložení bezinfekčnosti použít negativní výsledek testu. Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával jen přesnější PCR test. Podobná opatření zavedlo Rakousko. Návrhy chce kabinet dnes projednat také s experty pětikoalice, která sestavuje příští kabinet. Konečné rozhodnutí má padnout v úterý.

Ve školách se děti testovaly na covid-19 plošně v celém Česku na začátku školního roku a poté lokálně 1. a 8. listopadu v nejpostiženějších okresech. Jedno kolo lokálního testování se uskuteční ještě v pondělí ve 23 okresech. O pokračování testování ve školách dlouhodobě usilovalo ministerstvo školství, podporuje jej také skupina odborníků MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala. Naopak ministerstvo zdravotnictví jej odmítalo, podle něj výrazně nepomáhá, když je virus už v celé populaci.

Vláda také znovu projedná návrh zákona o vzniku panevropského osobního penzijního produktu. Měl by být další daňově podporovanou alternativou spoření na důchod. Probere také návrh na jmenování 79 nových profesorů.