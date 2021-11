Vláda rozhodne o dalším testování ve školách a plánu zpřísnění k 29. 11.

Praha - Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodne v pátek o plošném testování ve školách. Uskutečnit by se mělo 22. a 29. listopadu. Premiér to dnes uvedl v rozhovoru pro server Blesk.cz Kabinet, který dnes podal demisi, projedná také plány na uzavření některých akcí pro neočkované od 29.listopadu.

Přesnou podobu zpřísňujících opatření, která budou platit od 29. listopadu, chce odcházející vláda v pátek projednat s experty pětikoalice vytvářející příští kabinet. V pondělí je má ministerstvo zdravotnictví projednat se zástupci organizací, například kulturních. Rozhodovat o nich bude vláda v úterý odpoledne, uvedl Babiš.

Video: Kabinet v pátek schválí další covidová opatření, mohou být zásadní

11.11.2021, 11:00, autor: Kateřina Sýkorová, zdroj: ČTK/Video

Server Seznam Zprávy uvedl, že Česko by mohlo od prosince po vzoru Rakouska jako potvrzení o bezinfekčnosti uznávat jen očkování nebo prodělaný covid-19. Na kulturní, sportovní akce či do restaurací by nebylo možné možné jít pouze s negativním testem na covid. Rada pro zdravotní rizika odmítla povinné očkování, i když se o něm podle serveru "velmi silně" diskutovalo.

Koronavirová epidemie v Česku v posledních týdnech nabírá na síle. Ve středu testy potvrdily 13.502 případů nákazy, což je v mezitýdenním srovnání asi o 4000 víc. V nemocnicích je podle aktuálních dat 3452 lidí s koronavirovou nákazou, z nich 491 je ve vážném stavu.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda ve středu rozhodla o zavedení několika nových opatření proti koronaviru. Od pondělí bude platit povinnost nosit respirátory na vysokých školách během přednášek nad 50 lidí. Od příštího týdne také začne povinné testování pracovníků v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty a nejsou očkovaní proti covidu. Testu se budou muset podrobit pravidelně jednou týdně.

Experti nastupující vládní koalice Spolu a PirSTAN aktuální vládní opatření ve středu kritizovali. Považují je za nahodilá a nesystémová. Se svými připomínkami chce jejich AntiCovid tým seznámit ministra zdravotnictví v pátek.