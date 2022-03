Vláda rozhodla o zastavení vydávání víz běloruským občanům

Praha - Vláda dnes rozhodla o zastavení vydávání víz běloruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Vyplývá to z vyjádření ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) po jednání kabinetu. Ke stejnému kroku vláda přistoupila v pátek u občanů Ruska. Krok je reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu, na které se podle šéfa české diplomacie podílí i právě Bělorusko.

"Přijali jsme opatření podobně jako vůči Ruské federaci ohledně víz i vůči Bělorusku. Bělorusko se plnohodnotně podílí na agresi vůči Ukrajině. Byli jsme nuceni zaujmout obdobný postoj jako vůči Ruské federaci," řekl Lipavský.

Na sankcích proti Bělorusku za jeho podíl na ruské invazi na Ukrajinu se shodly státy Evropské unie. Postihy mají dále omezit běloruský export, který již zasáhly předchozí unijní sankce vůči režimu autoritářského vládce Alexandra Lukašenka. Bělorusko podle EU umožňuje ze svého území ruským silám útočit na Ukrajinu, zejména na metropoli Kyjev.

Lipavský dále řekl, že Česko pracuje na uzavření českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu, o kterém rozhodla minulý týden vláda. Připomněl také zřízení konzulárních jednatelství ve slovenských Košicích a v polské Přemyšli.

Po návratu českého velvyslance na Ukrajině Radka Matuly z Kyjeva do Prahy zkoumá ministerstvo zahraničí možnosti, jakým způsobem by se Česko mohlo diplomaticky do země vrátit. "Musí to být bezpečné a musíme to dělat ve spolupráci s příslušnými složkami, které poskytují ochranu diplomatům," řekl ministr.

Ministerstvo zahraničí podle Lipavského také zvažuje další diplomatické kroky vůči Rusku. Snaží se ale o koordinovaný evropský postup. "Snažím se evropským kolegům vysvětlovat naši zkušenost z Vrbětic, co to znamenalo, když se snížily počty diplomatů na ambasádách, třeba i pro tajné služby Ruské federace, řekl ministr.

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem vypukla loni v dubnu. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle kterých jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko v odvetném kroku prohlásilo nežádoucími 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě a označilo český postup za nepřátelský akt. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu", počty tak jsou stejné.