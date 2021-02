Vláda řeší cílená epidemická opatření, Babiš chce uzavřít regiony

Praha - Vláda ve čtvrtek projedná cílená opatření proti nemoci covid-19 v nejpostiženějších krajích. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) tam měli hygienici situaci řešit jako v Litovli na Olomoucku, která byla loni uzavřena. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ale řekl, že hermetické uzavření nějaké části Česka se nechystá. Sněmovna se bude ve čtvrtek zabývat žádostí vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii. Koalice Spolu, složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, už oznámila, že žádost nepodpoří. Babiš prohlásil, že kdo nebude pro prodloužení nouzového stavu hlasovat, bude zodpovědný za smrt lidí.

V úterý v Česku přibylo poprvé od poloviny ledna přes 10.000 nových případů covidu-19, zhruba o 1000 více než před týdnem. Nejvíce se v poslední době nemoc podle údajů ministerstva zdravotnictví šíří v okresech Karlovarského a Královéhradeckého kraje. V těchto krajích jsou velké problémy s lůžkovou kapacitou nemocnic a pacienti odtud musejí být převáženi do jiných regionů. Státní zdravotní ústav dnes uvedl, že na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji byla na začátku ledna u více než 60 procent zkoumaných vzorků nakažených zaznamenána nakažlivější britská varianta koronaviru a na sousedním Náchodsku v 45 procentech.

Vicepremiér Hamáček po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu, kterému předsedá, řekl, že vláda bude ve čtvrtek jednat o cílených opatřeních v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Jejich detaily nechtěl popisovat. Vyloučil ale, že by se chystalo uzavření regionů.

Premiér však při návštěvě srbského Bělehradu řekl na dotaz novinářů k opatřením ve zmíněných krajích, že hygienici měli šíření koronaviru na Chebsku, Sokolovsku a Trutnovsku už dávno řešit stejně jako loni v Litovli. Ta byla loni s přilehlými obcemi od 16. do 30. března kvůli rychlému šíření nákazy uzavřena. Na Chebsku a Sokolovsku může být omezen pohyb lidí na nejnižší možnou míru, vyplývá z informací, které ČTK poskytl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). Uzavření okresu Trutnov, případně jiného regionu v Královéhradeckém kraji ale podle tamního hejtmana Martina Červíčka (ODS) není ve hře.

Situaci v nemocnicích přeplněných pacienty s covidem-19 podle Babiše nebude možno řešit bez nouzového stavu, na který je navázána většina klíčových opatření kabinetu proti šíření nemoci. Koalice Spolu, která spojuje občanské demokraty, lidovce a TOP 09, dnes oznámila, že prodloužení stavu ve čtvrtek ve Sněmovně nepodpoří. Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová novinářům řekla, že vládní strany nenaplnily ani základní požadavek koalice. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vadí, že s nimi vláda o řešení pandemie dostatečně nejedná.

"Pokud někdo zítra (ve čtvrtek) neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko," uvedl dnes Babiš. Kabinet minulý týden ztratil i podporu prodlužování nouzového stavu u komunistů, kteří menšinový kabinet ANO a ČSSD dosud podporovali.

Premiér již uložil ministrům řešit situaci, která by nastala, kdyby Sněmovna neumožnila vládě prodloužit nouzový stav. Legislativci z ministerstev zdravotnictví, vnitra i úřadu vlády podle Babiše analyzují zákonnost postupu, kdy by kabinet po skončení nouzového stavu vyhlásil nový. Hamáček řekl, že by to mohlo znamenat obcházení ústavy. Protiústavní by takový krok byl i podle expertů na ústavní právo oslovených ČTK.

Kdyby Sněmovna nesouhlasila s prodloužením nouzového stavu, kabinet by po 14. únoru prostřednictvím ministerstva zdravotnictví vyhlásil veškerá možná opatření podle předpisu o ochraně veřejného zdraví, řekl novinářům Hamáček. Připomněl ale, že některá obdobná rozhodnutí rušily loni soudy.

Třeba ministerstvo školství ČTK sdělilo, že školy by i bez prodloužení nouzového stavu mohly zůstat zavřené podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle Hamáčka je prioritou návrat dětí do škol, ale musí být co nejbezpečnější. Ústřední krizový štáb proto předloží do pondělí vládě návrh testování ve školách. Inspiruje se rakouským modelem, kdy by se používaly antigenní testy, které ukážou výsledek na místě. Neprodloužení nouzového stavu by podle vicepremiéra mohlo zkomplikovat návrat dětí.

Od konce loňského prosince se v Česku již očkuje proti covidu-19. Do srpna bude v Česku naočkováno sedm milionů lidí, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) serveru iROZHLAS.cz. Vakcinace by měla podle něj zrychlit v dubnu, kdy se mají do ČR dostat miliony dávek. Do té doby bude podle něj dávek dost jen pro naočkování odhadem 400.000 lidí.

Výrobci dodali do Česka k dnešku 489.575 až 577.130 dávek vakcíny proti covidu-19. Vyplývá to z dat o počtu dodaných plat od jednotlivých výrobců, které ČTK získala od ministerstva. Podle dat o počtech naočkovaných dávek jich zdravotníci do úterý večer aplikovali přes 382.000. Česko má podle poslanců ODS, KDU-ČSL a TOP 09 možnost doobjednat očkovací dávky od firmy AstraZeneca. Strany vyzvaly vládu, aby s firmou jednala. Podle poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) se jedná o dávky, které odmítly státy mimo EU. Premiér uvedl, že neví, o které nabídce opozice hovoří. Babiš dnes také řekl, že Česko nezvažuje použití ruské vakcíny Sputnik V dříve, než ji schválí evropské orgány.