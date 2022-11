Vláda projedná zvýšení přídavků na dítě či nařízení k zárukám exportérům

Praha - Zvýšení přídavků na dítě v základní i zvýšené výměře o 200 korun projedná na dnešním zasedání vláda. Kabinet má na programu také nařízení, které v souladu s nedávno schválenou novelou upravuje podrobnosti programu státních záruk pro exportéry zasažené dopady války na Ukrajině. Upravit by mohl také statut vládní rady pro duševní zdraví tak, aby do budoucna místo úřadu vlády spadala pod ministerstvo zdravotnictví.

Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte pobírají 630, 770 či 880 korun měsíčně. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či má důchod, je dávka o 500 korun vyšší. Dávka se má zvýšit od ledna. Sjednotit by se měly také podmínky nároku na příspěvek na bydlení pro obyvatele Prahy a ostatních obcí.

Nařízení k zákonu o pojišťování a financování vývozu se státní podporou stanovuje podrobnosti k zárukám pro vývozce zasažené důsledky ruské agrese na Ukrajině. Novelu zákona začátkem měsíce schválil Senát. Za investiční úvěry nebo půjčky na pracovní kapitál by měl ručit stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Na záruky má být vyčleněno zhruba až 6,25 miliardy korun.

Na programu kabinetu je i poslanecká novela, která má omezit prodej nikotinových sáčků. Kabinet by k ní mohl podle předběžného stanoviska zaujmout neutrální postoj. Ministři se budou zabývat také materiálem ministerstva obrany ohledně působení armády v zahraničních misích do roku 2024 a o pobytu příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a států EU v Česku do příštího roku. Mezi body programu jsou i materiál ke jmenování profesorů či zpráva o životním prostředí v loňském roce.

ČTK bude ve středu 16. listopadu vysílat TK, jež bude následovat po jednání vlády, které začíní ve 14:00.