Vláda projedná zmocnění Jindráka k jednáním s Ruskem

Praha - Vláda v pondělí posoudí návrh diplomacie jmenovat zmocněncem pro konzultace s Ruskem ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfa Jindráka. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) i jeho předchůdce, nyní europoslance ODS, Alexandra Vondry jde o zkušeného diplomata, který výrazně přispěl v 90. letech k uzavření česko-německé deklarace. Tu diplomaté hodnotí jako základ nynějších dobrých vztahů mezi Českem a Německem.

Podle Petříčka mají konzultace plánované s Ruskem pokrýt celou šíři česko-ruských vztahů a nevěnovat se pouze dílčím aktuálním sporným záležitostem. "Z naší strany je to konstruktivní návrh," uvedl k záměru Petříček s tím, že Jindrák významně přispěl k dojednání česko-německé deklarace. S výběrem souhlasí i Vondra, který nynějšího zaměstnance Hradu označil za jednoho z nejzkušenějších českých diplomatů.

Jindrák už dříve řekl, že návrh na jeho jmenování je výsledkem debaty mezi prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO), vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) a Petříčkem. Zdůraznil, že jednání povede v úzké spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a případně s dalšími členy vlády, kdyby se obsah debaty týkal jejich resortu.

Česko-ruské vztahy se v posledních letech výrazně zhoršily. Ministerstvo zahraničí v květnu navrhlo Moskvě na základě vzájemné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993 konzultace k vyřešení vzájemných sporů. Rozhovory se ale dosud neuskutečnily, podle české strany Rusko nechtělo přistoupit na jednání v rovném postavení.

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Moskva je připravena k dialogu s Českem na úrovni náměstků ministrů zahraničí, brzkému setkání ale podle úřadu brání nynější pandemie nemoci covid-19. Místo toho chce Moskva co nejrychlejší konzultace zplnomocněnců. Mluvčí ministerstva Marija Zacharovová také ještě před oficiálním oznámením z české strany uvedla, že by českým zmocněncem měl být Jindrák. Podle ní to znamená, že "se ledy hnuly" a že to umožní předejít zdržování zahájení konzultací.